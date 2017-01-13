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İlkadım Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında 'SDS' imzalandı



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında sosyal denge sözleşmesi (SDS) yenilendi.

İlkadım Belediyesi'nde yenilenen sözleşme törenine İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Türbay, Samsun Şubesi Başkanı Nurettin Sever ve sendika üyeleri katıldı.

Sözleşme öncesi konuşan Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mevlüt Türbay, İlkadım Belediyesinin çalışmalarını sivil toplum kuruluşu olarak yakından takip ettiğini belirterek başarılı projeleri için teşekkür etti. Türbay, "Vatandaşa hizmet anlamında samimi ve özverili yapılan tüm çalışmalar yurdun her yerinde görülür ve duyulur. Samsun dışında, Ankara'da bulunsak da İlkadım'ın başarılı projeleri yakından takip edilerek takdir görüyor. Bizler de İlkadım Belediyesinin başarılı proje ve hizmetlerini yakından beğeniyle izliyoruz. Özellikle sosyal belediyeciliğin menfaatine gerçekleştirilen hizmetler için Samsunlu kardeşlerim adına teşekkür ederim. 15 Temmuz sürecinde meydanlarda vatan nöbeti tutan Samsunlu vatandaşlarımıza bir nevi ev sahipliği görevini hiçbir aksaklığa mahal vermeden yerine getiren Erdoğan Tok ve tabii ki belediye çalışanları büyük bir özveri örneği göstermiştir. Başarıyı getiren en büyük etkenin ekip çalışması olduğu bilinciyle İlkadım Belediyesinde görevini başarıyla yerine getiren memurlarımızın sosyal haklarını koruyan sosyal denge sözleşmesini İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ile yenilemekten mutluluk duyuyorum. Bütün memurlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.



Tok: "Belediyecilik emek ve hizmet üzerine şekillenen bir idaredir"

İlkadım ilçesinde yapılan hizmetleri anlatan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Belediyecilik emek ve hizmet üzerine şekillenen yerel bir idaredir. Bu manada çalışanın, üretenin, çalıştığı kurumun hak ve menfaatlerini koruyan ve sahip çıkan bir anlayışın savunucusuyuz. Kanunların bize verdiği yetki çerçevesinde memur ve işçilerimizin sosyal haklara kavuşması için imkanlarımız nispetinde gereken ne varsa yerine getiriyoruz. Belediyemiz ve Bem-Bir-Sen arasında, sosyal denge sözleşmesini imzaladık. Sözleşmenin tüm memurlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Çalışanımızın refah seviyesinin artması başarısının da artmasına vesile olacaktır. Bu nedenle kendi adıma çalışanlarımıza imkanlar doğrultusunda en fazlasını vermek için çaba harcamaktan memnunum" diye konuştu.

(GKH-SLH-Y)



13.01.2017 14:14:13 TSI

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