İntihar eden şahıs son yolculuğuna uğurlandı
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KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de dün intihar ederek yaşamına son veren şahıs, toprağa verildi.
Kayseri'de dün öğle saatlerinde Mobilyacılar Sitesi 5038. sokakta meydana gelen olayda bunalıma girdiği iddia edilen B.M.Ö., intihar ederek yaşamına son vermişti. B.M.Ö., bugün Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye, B.M.Ö.'nün yakınları ve vatandaşlar katıldı.
(AG-AÖ-Y)
13.01.2017 14:20:20 TSI
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