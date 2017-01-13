YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. ERGİM'den "Son İstiklal Savaşı" konferansına davet

ERGİM'den "Son İstiklal Savaşı" konferansına davet



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyetinin Rejimine Ve Necip milletine yapılan hain darbe girişimi sonrasında yurdun çeşitli yerlerinde 15 Temmuz konulu konferanslarına bir yenisi daha ekleniyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve ERGİM ortak proje kapsamında 15 Ocak tarihinde Erzurum Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Gösteri Merkezinde düzenlenecek olan programa, 15 Temmuz akşamı vatan aşkı ile köprüye gidenleri kamyonetiyle taşıyan Şerif'e BOZ, Tankların altına yatarak vücudunu siper eden Gazi Sabri Ünal ve Metin Doğan katılacak.

ERGİM Başkanı Kağan Alparslan Çakır, "Yüce Milletimizin Çanakkale'den sonra vermiş olduğu Son İstiklal Savaşı mücadelesi için şehrimizde böyle bir programın milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek açısından önemli olduğunu düşündük. Gelecek nesillerimize bu yapılan hain darbe girişimini daha iyi aktarmamız için bu tarz programların aralıklarla yapılması gerektiğini düşünüyorum. Erzurum halkını bu anlamlı programa davet ediyorum. Her daim STK'ların ve biz gençlerin yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'e bu programda vermiş olduğu desteklerden ötürü de teşekkürlerimi sunuyorum " diye konuştu.

(ERZ-AT-Y)



13.01.2017 14:24:59 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER