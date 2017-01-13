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Başkan Erener basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi



(Fotoğraflı)



GİRESUN (İHA) - Giresun'un Görele ilçe Belediye Başkanı Tolga Erener, Giresun ve ilçede görev yapan gazetecilerle sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Başkanımız Erener yaptığı konuşmada, gazeteciliğin haber alma konusunda çok önemli görev üstlendiğini belirterek "Çarpıtılmadığı, doğru haber yapıldığı sürece çok önemli bir mesleği icra ediyorsunuz. Hepimizin sonuçta haber almaya ihtiyacı var" dedi.

Görele Belediyesi olarak çok güzel işlere imza atıp, çok doğru projeler üretip hayata geçirdiklerini ifade eden Başkanımız Erener, "Allah kimseyi doğruluktan, dürüstlükten ayırmasın. Özellikle bu yörenin gazetecilerine çok teşekkür ediyorum. Bu doğruluk, dürüstlük sadece gazeteciler için değil herkes için geçerlidir. Görele Belediyesi olarak çok güzel işlere imza atıp, çok doğru projeler üretip hayata geçirdik. Bunları yaparken sizlerin çok büyük desteklerini aldık ve tanıtımını sağladık. Elimizden geldiği sürece el birliğiyle Görele'de değişimi yaşatıyoruz. Görele'de bu değişimi yaşatırken, şeffaf bir belediyecilik ortaya koyup, vatandaşlarımızın fikirlerine önem verdik" diye konuştu.

(BK-ÖS-Y)



13.01.2017 14:25:11 TSI

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