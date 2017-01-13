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Çocuklar bilgilerini yarıştırıcak

- Bilgi yarışması kuraları çekildi



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi tarafından bu yıl 12'incisi düzenlenecek olan Geleneksel Ortaokullar arası Genel Kültür Bilgi Yarışması için kuralar çekildi.

Bu yıl Merkez ve çevre İlçelerden 43 Okulun yer alacağı Bilgi Yarışması kura çekimleri tamamlandı. Buna göre yarışmanın birinci turu 14 Şubat tarihinde başlayacak ve 2 Mart tarihine kadar devam edecek. Okulların bulunduğu gruplar ve yarışma tarihleri şu şekilde:

14 Şubat 2017 Salı günü birinci Grup Saat 14.00;Cumayeri Ort.-Hürriyet Ort.-Atatürk Ort.-Rıza Malatyalı Ort., Saat 15.00; İstilli Ort.-Akçakoca Esentepe Ort.-İsmetpaşa Ort.-Perihan Tulan Ort.

16 Şubat 2017 Perşembe ikinci Grup Saat 14.00; Akçakoca Hamiyet Sevil Ort.-Avni Akyol Ort.-Bilgi Ort.-Şehit Cihan Aksarı Ort., Saat 15.00; Akşemsettin Ort.-Gölormanı Ort.-Çilimli İho.-Toki Mehmet Akif Ersoy Ort.

21 Şubat 2017 Salı üçücü Grup Saat 14.00; Gümüşova Ort.-Fatih Ort.-Çilimli İbrahim Hoşver Ort.-Mehmet Zahit Kevseri İho, Saat 15.00; Cumayeri Ören Şehit Nusret Akar Ort.-Pırpır Ort.-19 Mayıs Ort.-Gümüşova Fatih Ort.

23 Şubat 2017 Perşembe dördünce Grup Saat 14.00; Mustafa Kemal Ort.-Konuralp Ort.-Tevfik İleri İho.-Akçakoca Atatürk Ort., Saat; 15.00 Musababa Ort.-Yunus Emre Ort.-Hafız Hasan Şen İho.-Çilimli Yeni Vakıf Ort.

28 Şubat 2017 Salı beşinci Grup Saat 14.00 Şıralık Vatan Ort.-Cumayeri İlhami Reyhan Turan Ort.-Gazi Mustafa Kemal Ort.-Nasırlı Ort., Saat 15.00; Akçakoca Anadolu İho-Kaynaşlı Dipsiz Göl Ort.-Çilimli Esenli Ort.-Yeni Taşköprü Ort.

2 Mart 2017 Perşembe altıncı Grup Saat 14.00 Beyciler Ort.-Aziziye Ort.-Yeşiltepe Ort.-Kaynaşlı Anadolu Kalkınma Vakfı Ort.

(TT-AY)



13.01.2017 14:24:16 TSI

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