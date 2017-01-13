Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Haber : Turan Bulut
Kamera : Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de Kore Gazisi Mehmet Latifoğlu 86 yaşında hayatını kaybetti.
Kore Gazisi Latifoğlu için Cami Kebir'de cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Gazi Mehmet Latifoğlu'nun cenazesi Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine İl Sağlık Müdürü İsmail Kılıç, Latifoğlu'nun ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
(TB-AÖ-Y)
13.01.2017 14:28:40 TSI
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