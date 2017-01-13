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Ak Parti yönetimi belirlendi

13 Ocak 2017 Cuma, 14:26
Ak Parti yönetimi belirlendi
Ak Parti yönetimi belirlendi
- Öz; 1500 başvurudan 100 kişiye düşürebildik
- "Çok titiz çalışarak toplumun her kesimine ulaşmayı amaçladık"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Bir süre önce Genel Merkez tarafından Ak Parti İl Başkanlığı görevine getirilen Mehmet Emin Öz, düzenlediği basın toplantısı ile listesini açıkladı. Öz, toplumun her kesimini kucaklamak amacıyla titiz çalışmalar sonucu bu listeyi hazırladıklarını söyledi.
50 asıl 50 yedek partilinin bulunduğu listede bayan üyelerinde varlık göstermesi dikkat çekerken il yönetiminin eski yönetimden yalnızca 5 isme yer verdiği görüldü. Ak Parti il yönetimi listesinde Zafer Medya Gurubu Başkanı Metin Barlak ve eski yönetimden İsmail Çakır'ında gazeteciler arasından seçildiği görülürken il başkanlığı için adaylıkları ile ön plana çıkan Hakan Karadabağ da listede yer aldı.
ÖZ; TOPLUMUN TÜM KESİMİNİ KUCAKLAYACAĞIZ
Yeni yönetim ile birlikte göreve başlar başlamaz ilk iş olarak tüm STK'ları yerlerinde ziyaret edip sorunlarını dinleyip çözüm bulma gayretinde olacaklarını söyleyen Mehmet Emin Öz'ün basın toplantısında heyecanlı oluşu dikkatlerden kaçmazken konuşmalarıyla kararlılığı yönetiminde iddialı çalışmalar yapacağına yorumlandı. Öz, konuşmasının bir bölümünde yönetime girmek için bin 500'ü aşan müracaatların olduğunu da hatırlattı. Bu müracaatların titizlikle değerlendirilip ancak bunlar içerisinde 100 kişinin listeye alındığını belirten AK Parti İl Başkanı Öz, "Ak Parti görev almak isteyenlerin hizmet vermek isteyenlerin tek çatıda toplandığı bir partidir. Dolayısıyla yönetimde bulunan yedeklerde dahil herkesi çalıştıracağız. Kimsenin bu parti çatısı altında pasif kalmasına müsaade etmeyiz. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu zorlu zamanlarda çalışmak artık yetmemektedir. Çok ama çok çalışmakla siyasetin güzelliğini gösterip halkımızın beklentilerini boşa çıkarmayacağız" dedi.
(ERZ-AT-Y)

13.01.2017 14:30:47 TSI
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