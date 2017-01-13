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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Alperen Kara, TEOG birincisi oldu

13 Ocak 2017 Cuma, 14:29
Alperen Kara, TEOG birincisi oldu
Alperen Kara, TEOG birincisi oldu

(Fotoğraflı)

Murat Çankaya
ERZURUM (İHA) - Yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencinin merakla beklediği TEOG sonuçları açıklandı.
Açıklanan sonuçlarla birlikte Türkiye Birinciliği elde eden Erzurum Çözüm Etüt Merkezi, bu başarılarıyla Erzurum'da da eğitimin çıtasını yükseltti. Erzurum Çözüm Etüt Merkezi 8. Sınıf öğrencisi Alperen Kara, TEOG 2016'da 120 sorunun tümünü doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu.
Sınav sonucunun ardından Çözüm Etüt Merkezi Kurucuları Bahattin Tekmanlı ve Mehmet Çakmak'a teşekkür ziyaretinde bulunan Alperen Kara "Başarının anahtarı prensipli çalışmam, bol deneme çözmem, Etüt Merkezinde aldığım birebir dersler ve özel rehberliktir. Bu başarı, Çözüm Etüt Merkezi ve okuldaki öğretmenlerimizin ve ailemin ortak başarısıdır. Her zaman yanımda oldular. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Bu başarıları elde etmemde emeklerini esirgemeyen başta Çözüm Etüt Merkezi TEOG Müdürü Ayşe Kavaz Karaca, idareci Selami Tekdemir ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.
Erzurum Çözüm Etüt Merkezi Kurucularından Bahattin Tekmanlı, "TEOG-1 de 119 net 6,118 net 23 öğrenci, 117 net 17 öğrenci,ve 115 net ve üzeri 83 öğrenci ile Erzurum ve Türkiye çapında, eğitimde marka olduğunu bir kez daha ispat etmiştir" şeklinde konuştu.
(MÇ-AT-Y)

13.01.2017 14:33:33 TSI
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