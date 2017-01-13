Bilecik Belediyesi tarafından Türkiye'den ilk kez kullanılan bir çalışma
- Mimari Projelerin Elektronik Ortamda Paylaşım Sistemi protokolü imzalandı
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından, Mimari Projelerin Elektronik Ortamda Paylaşım Sistemi konusunda Türkiye'de ilk olan bir çalışmaya imza atıldı.
Bilecik Belediye Başkanlığı ve Tapu Kadastro Eskişehir 17. Bölge Müdürlüğü arasında; Türkiye'de ilk defa Bilecik'te hayata geçecek olan Mimari Projelerin Elektronik Ortamda Paylaşım Sistemi protokolü imzalandı. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan yeni sistem ile mimari projelerin elektronik ortamda paylaşımı, çağın gereklerine en uygun şekilde yapılarak vatandaşların kurumlar arasındaki işlemleri daha etkin ve hızlı şekilde gerçekleştirmeleri sağlanacak. Bilecik Belediye Başkanlığı ve Tapu Kadastro Eskişehir Bölge 17. Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile kurumlar arası veri paylaşımı sayısal ortamda çok daha hızlı ve güvenilir şekilde gerçekleştirilecek.
Bilecik Belediyesi tarafından konu hakkından yapılan açıklamada "Mimari Projelerin Elektronik Ortamda Paylaşım Sistemi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından kısa bir süre önce uygulamaya konulan ve Türkiye'de ilk olması dolayısıyla büyük önem taşımakta. Protokol ile özellikle Tapu Müdürlüğü'nün arşivindeki mimari projelerin kullanıcılar açısından erişimi kolaylaştırılmakta. Belediye Hizmetlerinin dikey mülkiyete ilişkin teknik hizmetleri ve ve vatandaşların sorunlarını daha kısa yoldan doğru şekilde çözme imkanı sunacak olan protokol ile ayrıca gerek belediye gerekse tapu hizmetleri, bilgi iletişim çağına uygun ve e-devlet konseptine entegre edilebilecek yapıya kavuşmuş olacak. Sistem sayesinde gayrimenkul değerleme, dikey mülkiyet aplikasyonu ve kredi sektöründe vatandaşın taleplerinin hızlı ve gerçeğe uygun karşılanmasına büyük ölçüde katkı sağlanması beklenmektedir. Sistem ile ayrıca kurumlar arası bilgi ve dokümantasyon alışverişi daha hızlı ve etkin olurken, kurumlar arasındaki evrak sirkülasyonu daha ucuz ve hızlı olacak. Sistem ile ayrıca hem iş gücü hem kullanılan malzemelerde büyük bir tasarruf elde edilecek" denildi.
Bilecik Belediye Başkanlığında imzalanan protokol, Belediye Başkanı Selim Yağcı ile Tapu Kadastro Eskişehir Bölge 17. Bölge Müdürü Cevdet Kılıç tarafından imzalandı.
(CKT-MET-Y)
13.01.2017 14:36:42 TSI
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