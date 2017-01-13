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2200 kişiye yapılandırmadan faydalandı



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi tarafından, kamuya olan borçlar için 2 bin 200 kişiye başvuruda bulunmadıkları halde yapılandırma fırsatı verildi. Belediyeye ait her türlü vergi ve borçları için yapılandırmaya alınan mükelleflere iletişim bilgilerine göre tebligat yapıldı.

Kamu alacaklarına ilişkin yapılandırma süreci içinde Düzce belediyesine ait vergi, borç ve her türlü harçlarına ilişkin 13 bin 200 mükellef başvuruda bulunarak yapılandırma talebinde bulundu. Bunun dışında Düzce belediyesi tarafından başvuruda bulunmadığı halde 2 bin 200 kişinin de borçları yapılandırıldı. Borçları taksitlendirilen mükelleflere iletişim bilgilerine göre tebligatlar yapıldı. Yapılandırmada mükelleflerin borç miktarlarına göre taksitlendirme yapıldı.

(TT-AY)



13.01.2017 14:37:26 TSI

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