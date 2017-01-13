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Bursa Vali Yardımcısı Kadiroğlu'dan Başkan Yağcı'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bursa Vali Yardımcısı Fatih Kadiroğlu, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı makamında ziyaret etti.

Bursa Vali Yardımcılığı yanında Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreter Vekilliği yürüten Kadiroğlu'nun gerçekleştirdiği ziyarette Bilecik ve Bursa illeri hakkında karşılıklı istişareler gerçekleştirildi. Başkan Yağcı, misafirine ziyaretinden dolayı teşekkür ederken günün anısına üzerinde Osmanlı arması bulunan bir seramik tabak hediye etti. Ziyaretin ardından kısa bir açıklama yapan Yağcı, "Kardeş şehrimiz Bursa'nın Vali Yardımcılığı görevini yürüten ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi olduğum, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreter Vekili Fatih Kadiroğlu ziyarette bulundular. Kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

(CKT-CY-Y)



13.01.2017 14:38:50 TSI

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