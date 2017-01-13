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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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"Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı

13 Ocak 2017 Cuma, 14:44
"Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı
"Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında Erzurum'da ziyaretlerde bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları, Bakan Dr. Mehmet Müezzinoğlu'nun Konya'dan kamuoyuna duyurduğu "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında bugün Erzurum'da ziyaretlerde bulundular.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, Erzurum'da işçiler, işverenler, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ile bir araya geldi. Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri, emekliler, engelli vatandaşlar da biraraya gelen Yegin, ziyaret kapsamında gerek çalışanların gerekse yatırımcı ile işverenin çalışma hayatı ile ilgili sorunları dinleyerek, görüş ve önerileri aldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, SGK Erzurum Müdürlüğünde de bir basın toplantısı düzenleyerek "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı hakkında bilgiler verdi.
Yegin'e, Erzurum Vali Yardımcısı Hamza Özer, SGK Erzurum İl Müdürü Nizamettin Durmuş, İŞKUR Erzurum İl Müdürü Recep Demir, eşlik etti.
(AA-AA-Y)

13.01.2017 14:48:56 TSI
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