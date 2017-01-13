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Efeler Belediyesi'nden Baltaköy Camisine destek



(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi Baltaköy Mahallesi'nde bulunan camiyi bakıma aldı.

Efeler Belediyesi tarafından ilçe genelindeki mahallelerde tespit edilen eksiklikler bir bir tamamlanıyor. Baltaköy Mahallesi'nde bulunan camiyi bakıma alan belediye ekipleri caminin iç ve dış cephe boyaması ve su tesisatlarının onarımını gerçekleştirdi. Mahallelerden gelen talepleri tek tek değerlendirerek sorunları giderdiklerini belirten Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Aydın'ın büyükşehir olmasının ardından köylerinde mahalleye dönüşmesiyle birlikte büyük bir alana hizmet götürmek, ilçemizin eksikliklerini gidermek için çalışmalarımızı tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu çalışmalar kapsamında Baltaköy Mahallesi'ndeki camimizin de bakım ve onarımını gerçekleştirdik. Cemaatimiz artık daha temiz bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilecekler" dedi.

(MU-MB-Y)



13.01.2017 14:49:15 TSI

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