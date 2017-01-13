13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Efeler Belediyesi'nden Baltaköy Camisine destek

13 Ocak 2017 Cuma, 14:44
Efeler Belediyesi'nden Baltaköy Camisine destek
Efeler Belediyesi'nden Baltaköy Camisine destek

(Fotoğraflı)

Murat Uçkaç
AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi Baltaköy Mahallesi'nde bulunan camiyi bakıma aldı.
Efeler Belediyesi tarafından ilçe genelindeki mahallelerde tespit edilen eksiklikler bir bir tamamlanıyor. Baltaköy Mahallesi'nde bulunan camiyi bakıma alan belediye ekipleri caminin iç ve dış cephe boyaması ve su tesisatlarının onarımını gerçekleştirdi. Mahallelerden gelen talepleri tek tek değerlendirerek sorunları giderdiklerini belirten Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Aydın'ın büyükşehir olmasının ardından köylerinde mahalleye dönüşmesiyle birlikte büyük bir alana hizmet götürmek, ilçemizin eksikliklerini gidermek için çalışmalarımızı tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu çalışmalar kapsamında Baltaköy Mahallesi'ndeki camimizin de bakım ve onarımını gerçekleştirdik. Cemaatimiz artık daha temiz bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilecekler" dedi.
(MU-MB-Y)

13.01.2017 14:49:15 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Aydın Büyükşehir Meclisi Ocak ayı 2. toplantısını yaptı.
YEREL

AYDIN BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ OCAK AYI 2. TOPLANTISINI YAPTI.
Başak Koleji'nden öğrenci ve velilere sağlık hizmeti
YEREL

BAŞAK KOLEJİ'NDEN ÖĞRENCİ VE VELİLERE SAĞLIK HİZMETİ
Kuşadası Belediyespor kadınlar için spor kursları düzenliyor
YEREL

KUŞADASI BELEDİYESPOR KADINLAR İÇİN SPOR KURSLARI DÜZENLİYOR
Kuşadası'nda belgesel gösterimi
YEREL

KUŞADASI'NDA BELGESEL GÖSTERİMİ
Başkan Akın öğrencilere oyun takvimi hediye etti
YEREL

BAŞKAN AKIN ÖĞRENCİLERE OYUN TAKVİMİ HEDİYE ETTİ
Balıkçılar, denizlerden dolar avlıyor
YEREL

BALIKÇILAR, DENİZLERDEN DOLAR AVLIYOR
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASI'NDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
&quot;İbrahim Keresteci Basın Ödülleri&quot; Aydın'daki Sahiplerini Buldu
YEREL

"İBRAHİM KERESTECİ BASIN ÖDÜLLERİ" AYDIN'DAKİ SAHİPLERİNİ BULDU
5. Kuşadası Balık Avı Turnuvası 8-9 Nisan'da yapılacak
YEREL

5. KUŞADASI BALIK AVI TURNUVASI 8-9 NİSAN'DA YAPILACAK
Aydınlı muhtarlar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu
YEREL

AYDINLI MUHTARLAR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BULUŞTU
Erdem, toprak kayması mağdurlarının sorununu Ankara'ya taşıdı
YEREL

ERDEM, TOPRAK KAYMASI MAĞDURLARININ SORUNUNU ANKARA'YA TAŞIDI
Gazipaşa Ortaokulu'nun kızları filede il şampiyonu oldu
YEREL

GAZİPAŞA ORTAOKULU'NUN KIZLARI FİLEDE İL ŞAMPİYONU OLDU
Demokratlar Grubu Derneği 1 yaşına girdi
YEREL

DEMOKRATLAR GRUBU DERNEĞİ 1 YAŞINA GİRDİ
Aydın'da Gıda Zehirlenmesi, Öğrenci ve Öğretmenler Hastaneye Akın Etti
YEREL

AYDIN'DA GIDA ZEHİRLENMESİ, ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLER HASTANEYE AKIN ETTİ
Aydın'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

AYDIN'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Nazilli'de temizlik seferberliği başladı
YEREL

NAZİLLİ'DE TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ BAŞLADI
AK Parti Siyaset Akademisi Aydın'da başlıyor
YEREL

AK PARTİ SİYASET AKADEMİSİ AYDIN'DA BAŞLIYOR
Serçin Kışlak yoluna dev kayalar yuvarlandı
YEREL

SERÇİN KIŞLAK YOLUNA DEV KAYALAR YUVARLANDI
Kazaya müdahale eden polis memurundan kötü haber
YEREL

KAZAYA MÜDAHALE EDEN POLİS MEMURUNDAN KÖTÜ HABER
Soluk borusundan 2,5 santimlik yabancı cisim çıkartıldı
YEREL

SOLUK BORUSUNDAN 2,5 SANTİMLİK YABANCI CİSİM ÇIKARTILDI
Kazaya müdahale eden polis memuru şehit oldu
YEREL

KAZAYA MÜDAHALE EDEN POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU
Aydın'da okullar arası masa tenisi grup müsabakası başlıyor
YEREL

AYDIN'DA OKULLAR ARASI MASA TENİSİ GRUP MÜSABAKASI BAŞLIYOR
feler'de Ata Mahallesi kapalı pazaryerine kavuşuyor
YEREL

FELER'DE ATA MAHALLESİ KAPALI PAZARYERİNE KAVUŞUYOR
Gazeteci Arslan'ın Acı Kaybı
YEREL

GAZETECİ ARSLAN'IN ACI KAYBI