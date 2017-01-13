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Bolu İl Emniyet Müdürü İbrahim Özel; "Bolu huzurlu bir kent"



(Fotoğraflı)



Bülent Velioğlu

BOLU (İHA) - Bolu İl Emniyet Müdürü İbrahim Özel, Bolu'nun gerek vatandaş gerekse ilin yapısından dolayı ciddi asayiş sıkıntıları yaşayan illerden olmadığını ve huzurlu yapısıyla dikkatini çektiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Bolu İl Emniyet Müdürü olarak atanan İbrahim Özel, ülke genelinde yaşanan terör olayları ile ilgili Bolu'da da çalışmaların aralıksız olarak titizlikle gerçekleştirildiği açıkladı.



"Görev değişiklikleri yapabiliriz"

Kritik önemdeki kurumlarla ilgili gerekli incelemelerin yapılarak alınması gereken tedbirleri hayata geçirdiklerini söyleyen Özel, "Bolu'nun asayiş ve güvenliğinin en iyi şekilde tesis edilmesine yönelik araştırma ve tespitlerimiz devam etmektedir. Acil gördüğümüz bir takım birimlerde gerekli değişiklikler yapılmış olup kentte yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması açısından daha iyi verim alabileceğimizi düşündüğümüz noktalarda görev değişiklikleri yapabiliriz" dedi.



"Bolu'dan kaynaklı suç yoğunluğu yok"

Bolu'ya ilk geldiğinde şehrin huzurlu yapısının dikkatini çektiğini söyleyen Özel, açıklamalarına şöyle devam etti:

"İlimizden kaynaklı suç yoğunluğu olmamakla birlikte İstanbul ve Ankara metropolleri arasındaki geçiş güzergahında yer almasından kaynaklı, daha çok bu illerde faaliyet gösteren ve özellikle hırsızlık şüphelilerinin zaman zaman ilimize uğramasından dolayı gerçekleşen hırsızlık olaylarının da açıklığa kavuşturularak faillerinin yakalanması için çalışılıyor. Bu yönde de önleyici tedbirler geliştiriyoruz. Bolu ilimizde yaşayan vatandaşlarımıza güvenlik ve asayiş yönünden en kaliteli hizmeti sunma adına araştırma ve tespit çalışmalarımız devam etmektedir"



"Soruşturmalara taviz vermeden devam edeceğiz"

Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) üyeleri hakkında 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yürütülen soruşturmaların taviz verilmeden en ciddi şekilde devam edeceğinin altını çizen Özel, "Valiliğimiz ve adliyemiz ile birlikte yürütmüş olduğumuz FETÖ/PDY'ye yönelik ve diğer terör örgütlerine yönelik çalışma ve operasyonlarımıza taviz vermeden en ciddi şekilde devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.



"Güvenlik kamerası hayati önem taşıyor"

Esnaflara ve işyeri sahiplerine güvenlik kamerası uyarısında bulunan Özel şunları söyledi:

"Güvenlik kameraları konusunda esnaf ve işyeri sahiplerinin titiz davranacağı kanaatindeyim. Gelişen teknoloji ile birlikte güvenlik kameralarının suç önlemede ve oluşan suçun aydınlatılmasında hayati önem taşıdığı aşikardır. Suçlunun tespiti ne kadar hızlı yapılırsa mağdurlardan ele geçirilen değerli varlıkların tekrar zarar görmeden geri iadesi ve suçluların yakalanması konusunda daha sağlıklı işlemler yapılmış olur."

(FC-AY)



13.01.2017 14:50:40 TSI

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