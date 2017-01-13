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Büyükşehir'den evrak açıklaması



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşanan sel felaketinde molozların arasına karışarak Karacailyas Mahallesi'nin kuzeyindeki moloz alanına dökülen resmi evrakın 2011-2013 arası dönemi ile 2014 ve 2016 yıllarını içeren kurumlar arası yazışmalar, personel imza çizelgeleri ve çok sayıda boş imza klasöründen oluştuğunun belirlendiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden, 29 Aralık 2016 tarihinde Mersin'de meydana gelen sel felaketinde zarar gören Makine İkmal alanındaki Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na ait evrakla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Sel felaketinin pek çok bölge gibi belediye mallarına da zarar verdiği, özellikle Makine İkmal sahasında makine ve teçhizatların çok ciddi zararlar gördüğü yinelenen yazılı açıklamada, selde belediye arşivinin de zarar gördüğüne ilişkin kamuoyuna gerekli açıklamanın yapıldığı ifade edildi. Bu açıklamaya karşın bazı basın organlarında yönlendirici haber ve iddiaların yer aldığı belirtilen açıklamada, "Yaptığımız açıklamada zarar gören alanlarla ilgili kamera kayıtları, fotoğraflar ve inceleme sonuçlarının belediyemizde yer aldığı belirtilmesine rağmen bazı basın organlarında tarafımıza yönelik, yönlendirici haberler ve iddialara yer verilmiştir. Bu basın organlarında yer alan haberlerin sorumlu gazetecilik anlayışından uzak bir dille yazıldığı aşikardır. Konuyla ilgili daha önceki açıklamamızda da belirttiğimiz gibi Makine İkmal alanındaki Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'mıza ait selden zarar gören resmi evrakların bir kısmının yıkılan duvar nedeniyle oluşan moloz temizleme çalışmaları sırasında araya karışması ve Karacailyas Mahallesi'nin kuzeyinde dere kenarı stok alanına boşaltıldığı ihbarı alınmıştır. Alınan ihbar üzerine Genel Sekreter Yardımcımız, Zabıta ve Fen İşleri Daire Başkanımız ile İnsan Kaynakları Daire Başkanımızdan oluşan heyet, derhal belirtilen mahalle intikal etmiş, olayla ilgili emniyet güçleri ve savcılık haberdar edilmiştir. Evraklar mevcut halleriyle toplanarak incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilmiş, konuyla ilgili adli tahkikat yapılmıştır" denildi.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından incelenen evrakın tamamının selden zarar gördüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Evrakın çoğunluğunun 2011-2013 arası dönemi kapsamakla beraber 2014 ve 2016 yıllarını içeren kurumlar arası yazışmalar, personel imza çizelgeleri ve çok sayıda boş imza klasörleri olduğu yapılan incelemelerle tutanak altına alınmıştır. Emniyet tarafından incelenen evraklar poşetlere konarak Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'mıza teslim edilmiştir. Spekülasyonlara mahal bırakmamak ve halkımızı doğru bilgilendirmek adına bu ikinci açıklama yapılmıştır."

(KYM-Y)



13.01.2017 14:55:02 TSI

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