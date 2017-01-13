Gazi'de Akılcı Klinik Uygulamalar Toplantısı
ANKARA (İHA) - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu'nun ev sahipliğini yaptığı "5'inci Akılcı Klinik Uygulamalar Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda, göğüs hastalıkları ve belirtileri ele alındı.
Gazi Üniversitesi Konser Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe, 8 farklı tıp fakültesinden öğrenciler katıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda 'göğüs hastalıkları' konusu masaya yatırılırken, göğüs hastalığının neler olduğu, belirtileri ve erken tanının önemi konuşuldu. Göğüs hastalıkları kapsamında geçen akciğer kanseri ile tümörleri, alerjik akciğer hastalıkları, astım, KOAH, kronik öksürükler, zatürre, sigaraya bağlı hastalıklar gibi konuların da tartışıldığı toplantıda ayrıca göğüs hastalıklarıyla ilgili Türkiye ve dünyadaki klinik çalışmalar da ele alındı.
(İLK-MK-Y)
13.01.2017 14:56:25 TSI
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