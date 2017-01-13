YEREL HABERLER / ANKARA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gazi'de Akılcı Klinik Uygulamalar Toplantısı

Gazi'de Akılcı Klinik Uygulamalar Toplantısı



ANKARA (İHA) - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu'nun ev sahipliğini yaptığı "5'inci Akılcı Klinik Uygulamalar Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda, göğüs hastalıkları ve belirtileri ele alındı.

Gazi Üniversitesi Konser Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe, 8 farklı tıp fakültesinden öğrenciler katıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda 'göğüs hastalıkları' konusu masaya yatırılırken, göğüs hastalığının neler olduğu, belirtileri ve erken tanının önemi konuşuldu. Göğüs hastalıkları kapsamında geçen akciğer kanseri ile tümörleri, alerjik akciğer hastalıkları, astım, KOAH, kronik öksürükler, zatürre, sigaraya bağlı hastalıklar gibi konuların da tartışıldığı toplantıda ayrıca göğüs hastalıklarıyla ilgili Türkiye ve dünyadaki klinik çalışmalar da ele alındı.

(İLK-MK-Y)



13.01.2017 14:56:25 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER