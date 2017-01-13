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Süleymanpaşa Belediyesi'nden çocuklara karne hediyesi



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü'nün düzenlediği Barış Gezegeni adlı müzikli çocuk oyunu, 22 Ocak Pazar günü saat 11 ve 14'te Yılmaz İçöz Sahnesi'nde Çocuk Kulübü üyeleri ile buluşacak.

Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü, çocukları tiyatroyla buluşturmaya devam ediyor. Düzenli olarak gerçekleştirilen çocuk oyunları ile çocuklara sanatı ve tiyatroyu sevdiren Çocuk Kulübü, 22 Ocak Pazar günü üyeleri için yeni bir oyun sahneleyecek. Barış Gezegeni adlı müzikli çocuk oyunu, Çocuk Kulübü üyelerine ücretsiz olacak.



"Çocuklarımızın tiyatroyla buluşmasını önemsiyoruz"

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Çocuklarımızın sanatla ve tiyatroyla buluşmasını çok önemsiyoruz. Düzenli olarak çocuk oyunları sahnelemeye özen gösteriyoruz. 22 Ocak'ta yine çok eğlenceli bir oyunla Çocuk Kulübü üyelerimizin karşısına çıkıyoruz. Bu oyun aynı zamanda genç kardeşlerimize bir karne hediyesi olarak da değerlendirebiliriz. Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübümüzün bütün üyelerini bekliyoruz" dedi.

Saat 11 ve 14'te olmak üzere iki seans olarak sahnelenecek oyunun davetiyeleri, 16 Ocak Pazartesi gününden itibaren Ertuğrul Mahallesi Sefa Sokak No:6 adresindeki Süleymanpaşa Belediyesi Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ek hizmet binasında bulunan Çocuk Kulübü'nden temin edilebilecek.

(HLD-MEF-Y)



13.01.2017 14:58:47 TSI

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