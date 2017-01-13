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Talas'ta rezidanslara örnek düzenleme

13 Ocak 2017 Cuma, 14:54
Talas'ta rezidanslara örnek düzenleme
Talas'ta rezidanslara örnek düzenleme

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Talas Belediyesi yine bir ilke imza atarak Türkiye genelinde de büyük sorun olan 1+1 rezidans, pansiyon ve yurtlarla ilgili belli yasal düzenleme çalışmalarını Talas'ta başlattı.
Yeni düzenleme ile yurt, pansiyon ve rezidans uygulamalarında 80 metrekarenin altındaki 1+1 yapılaşmalara izin verilmeyecek.
Belediye personeli, emniyet ve vergi dairesi yetkilileri ile bir toplantı yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Talas öğrenci nüfusunun fazla olduğu bir yer. Talas'ı Kayseri'ye dışardan gelen memurlar ve günü birlik gelen işadamları yoğun bir şekilde kullanıyor. Talas ilçesi bu özelliğinden dolayı otel ilçe olarak da tabir ediliyor. Bu nedenle geçmişten beri potansiyelinin olmasından ötürü rezidans, yurt, pansiyon olarak bir çok konut alanına inşaatlar yapılmış ve bunlar 1+1 ve 2+1 olarak işletilmeye başlanmış. Tabi ki buralarda çok büyük sıkıntılarda söz konusu. Uygunsuz amaçla kullanılan yerler olmaya başlamış. Birde 30 daire yapması gereken yere 130 daire yapılması, otopark ihtiyacını artırdığından dolayı sıkıntılar yaşanmaya başladı. Birde ailelerin yaşadığı yerlerde günübirlik değişen bir sirkülasyon olduğu için vatandaşların da çok büyük bir tepkisi vardı." dedi.
Yeni uygulama ile birlikte 80 metrekarenin altında ve 1+1 uygulamalara izin verilmeyeceğini vurgulayan Başkan Mustafa Palancıoğlu, "Yaklaşık 1.5 yıl önceki sorunlardan dolayı aldığımız kararla 80 metrekarenin altında ve 1+1 olmasına izin vermeyecek şekilde bir uygulama başlattık. Müteahhitler bu konuda bizimle sürekli istişare ettiler. Sonunda bunun doğru karar olduğu ve Türkiye'de örnek olacak bir uygulama olacağını söylediler. Ve bunu uygulama kararı aldık." diye belirtti.
Yeni yapılan imar revizyonuyla birlikte, alınan yeni kararın imar planlarına da işleneceğini söyleyen Başkan Palancıoğlu "Ve bundan sonra bu tür yapıların önünü keseceğiz. Ama bunun harici mevcutta da yıllardır biriken ve rezidans olan 1+1 olan yerler var. Bunlarla ilgili yasal olarak hem emniyet hem vergi dairesi hem belediye olarak bir sıkıntı yaşıyoruz. Sadece Talas'ın değil Türkiye'nin öğrenci nüfusu fazla olan Bursa, Eskişehir gibi bu sorunun çözülmesi için bir çalışma başlattık." şeklinde konuştu.
Çalışmanın devam edeceğini ve konunun Başbakanlığa da iletileceğini söyleyen Başkan Mustafa Palancıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu kapsamda bugün emniyetten, vergi dairesinden, rezidanslardan yetkililer ve belediye personelimizle toplantı yaptık. Bu çalışma inşallah devam edecek. Bakanlığa, gerekirse Başbakanlığa da bu konuyu sunacağız ve Türkiye genelinde yasal alt yapının oluşturulması ve rezidans sorununun çözülmesi ile ilgili çalışmalar yapacağız. Buralar konut yerleri olduğu için belediye ve emniyet güçlerinin en büyük sorunu denetim yapma sıkıntısıydı. Terör faaliyeti yürüten ya da sorunlu kişilerin odaklandığı yerler haline gelebiliyor. Ya da gayri meşru yerler olarak fuhşun yapıldığı yerler haline geliyor. Bu çalışma kapsamında inşallah bunların önünü kapatacağız. Bu müjdeyi de buradan paylaşmak istiyorum. Ve böylece Talas'ı daha güvenli, daha müreffeh ve daha huzurlu bir ilçe haline getireceğiz."
(AÖ-Y)

13.01.2017 14:58:58 TSI
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