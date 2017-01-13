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Altınok Kepez belde halkının nabzını tutmaya ediyor

13 Ocak 2017 Cuma, 14:57
Altınok Kepez belde halkının nabzını tutmaya ediyor
Altınok Kepez belde halkının nabzını tutmaya ediyor

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - AK Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok, üye ve kahvehane ziyaretlerini sürdürüyor.
AK Parti Kepez Belde Başkanı Altınok, "Belde sakinlerimize, üye ziyaretlerimize, kahvehane ziyaretlerimize devam ediyoruz. Asıl amacımız kardeşliğimizi ve birlikteliğimizi bu zor günlerde de pekiştirmek. Birlik beraberlik ve kardeşlik ateşini canlı tutmak için biz de ev ev, kapı kapı dolaşacağız. Misafirperverlik gösteren Belde sakinlerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. Altınok'un ziyaretleri, belde sakinlerini de mutlu ediyor.
(GD)

13.01.2017 15:01:42 TSI
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