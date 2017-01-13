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Başkan Albayrak Şarköy ilçesinde incelemelerde bulundu



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, sabah erken saatlerde Şarköy ilçesini ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu.

Sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Albayrak, vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet ederek ihtiyaçları dinleyen Başkan Albayrak, Şarköy esnafına hayırlı işler diledi.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Şube Müdürü Özlem Ertekin'i ziyaret eden Albayrak, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ertekin görüşme sonrası kendi yaptığı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı resmettiği tabloyu hediye etti. Albayrak hediye için Ertekin'e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Şarköy'de devam eden çalışmaların incelenmesinin ardından Başkan Altınok'u ziyaret eden ve ilçenin genel durumu hakkında bilgiler alan Başkan Albayrak, planlanan projeler ile ilgili de görüş alışverişinde bulundu. Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Albayrak, Altınok ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

(HLD-MEF-Y)



13.01.2017 15:00:46 TSI

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