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AK Parti'li Ünüvar: "Rejim değişmiyor ama CHP de değişmiyor"



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Anayasa değişikliğiyle ilgili rejim değişikliğinin de konuşulduğunu belirterek, "Bu bir hükümet sistemi değişikliği, rejim değişikliği asla değil, rejim yerinde duruyor. Değişmeyen başka bir şey var, o da Cumhuriyet Halk Partisinin davranışı" dedi.

Ünüvar, TBMM Genel Kurulunda Anayasa değişikliğinin 8. Maddesi üzerinde yaptığı konuşmada, bu Anayasa değişikliğiyle ülkenin hem siyasi açıdan hem de iktidarın, güçlü yasama, etkin denetim mekanizmalarına kavuşacağına gönülden inandığını belirtti. Ünüvar, "Cumhurbaşkanlığı sistemi milletimizin ve ülkemizin doğrudan bekasıyla da ilgilidir. Güçlü millet ve güçlü devlet ancak güçlü yasama, güçlü yürütme ve bağımsız, güçlü ve tarafsız yargıyla kurulabilir" dedi.



"Birileri ısrarla speküle ediyor"

Konuşmasında 8. Madde üzerinde şahsı üzerine konuştuğunu belirten Ünüvar, teklifin 8'inci maddesinde 2 hususun ön plana çıktığını, bunları bazı çevreler tarafından speküle edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve fesih yetkisi hakkında bilgi veren Ünüvar, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı, münhasıran kanunla düzenleneceği belirtilen konularda ve kanunda açıkça düzenlenen konularda kararname çıkaramaz' diye bir hüküm var. 'Kararname ve kanunlar arasında farklı hükümler bulunursa kanun hükümleri uygulanır' diyor. Aslında her şey çok açık, spekülasyona da kapalı ama birileri ısrarla speküle ediyor. Bir başka husus: Fesih yetkisi. Esasında, burada fesih değil, yenileme var yani Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshederse esasında kendi seçilmiş olduğu hakkını da feshetmiş oluyor, bu gözden kaçırılıyor."



"Yıllar geçti, rejim değişmedi"

Ünüvar konuşmasının devamında, "Burada, rejim değişikliği de konuşuluyor. Esasında, rejim değişikliği olarak takdir ediliyor ama bu bir hükümet sistemi değişikliği, rejim değişikliği asla değil, rejim yerinde duruyor. Daha önce bu tartışmayı 4+4+4 tartışmalarında da görmüştük. O zaman da 'Rejim değişecek' diye Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ısrarla savunmuştu ama gördüğünüz gibi, yıllar geçti, rejim değişmedi. Ama değişmeyen başka bir şey var, o da Cumhuriyet Halk Partisinin davranışı. O zaman da hatırlayacaksınız bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili önündeki mikrofonun kırık parçasını Komisyon Başkanı -kulakları çınlasın- Sayın Nabi Avcı'ya fırlatmıştı. Muhtemelen Nabi Avcı'nın o izi geçmiştir ama kalbindeki izinin geçtiğini de düşünmüyorum. Ama Anayasa Komisyonunda dört beş gün takip ettim, orada CHP'li üyeler su attılar, burada birazcık daha geliştirdiler, maalesef vazo attılar." dedi.



"Liderin olmadığı mücadele kazanılamaz"

Konuşmasında CHP muhalefetini eleştiren Ünüvar, "Geçen pazar günü Sayın Genel Başkanı dinlerken 'Özgün bir muhalefet yapacağız' demişti. Sonradan dünkü tartışmaları görünce acaba dedim 'özgün' yerine 'özgür' dedi de ben yanlış mı anladım diye de düşünmeden edemedim. Zira burada CHP Grup Başkan Vekili öncülüğünde maalesef kürsü işgali girişimi oldu ama başlarında lider yoktu. Liderin olmadığı hiçbir mücadele kazanılamaz.

Bu arada şunu da söylemek isterim ki AK Parti, lidersiz herhangi bir kavgaya girmez ve AK Parti, milletin yararına olmayan bir kavgaya da asla girmez. CHP'li milletvekillerinin çoğu zaman burada pot kırdıklarına şahit olmuştuk ama dün maalesef kürsü kırıldı, bir genel başkan yardımcımız Fatih Şahin'in burnu kırıldı, hem de vicdanı ve kalbi kara bir milletvekili tarafından" diye konuştu.



"Halkın güneşte gölgesi soğukta kaftanı ol"

Burnu kırılan Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'e geçmiş olsun dileklerini de belirten Ünüvar, "Burnu kırılan kardeşimiz Fatih Şahin genç bir arkadaşımız, inşallah burnu düzelecektir, kokuyu da alacaktır ama değerli arkadaşlar, CHP'nin kırdığı başka bir şey var ki 1950'ye kadar iktidarda olan CHP, milletin kalbini öyle bir kırdı ki yetmiş yıldır iktidarın kokusunu bile alamıyor. Sahada dolaşırken Cumhuriyet Halk Partisi için vatandaşlarımız 'Çok tutucu ve sıkıcı söylemleri var' diyorlardı ama eylemleri de bir o kadar tutucu ve sıkıcı. Aslında futbolda bu, penaltı artı kırmızı karttır ama burada Başkan kırmızı kart gösteremiyor ama sahada millet onlara kırmızı kartı gösteriyor. Ben, Halk Partisine, halka güvenmesini tavsiye ediyorum hem de gönül erbabı İsmail Ata'nın sözleriyle 'Halkı sev, halkın güneşte gölgesi, soğukta kaftanı, kıtlıkta ekmeği ol' diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum."

(ADN-Y)



13.01.2017 15:02:25 TSI

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