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KYK Adıyaman İl Müdürlüğü öğrencileri şehit ailesiyle bir araya geldi

13 Ocak 2017 Cuma, 15:01
KYK Adıyaman İl Müdürlüğü öğrencileri şehit ailesiyle bir araya geldi
KYK Adıyaman İl Müdürlüğü öğrencileri şehit ailesiyle bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Sami Köroğlu ve öğrenciler şehit ailelerini ziyaret etti.
Adıyaman Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Sami Köroğlu, yurt görevlileri ve öğrenciler, 1993 yılında Adıyaman merkeze bağlı Uzunköy Mezrasında ikamet eden ve terör örgütü PKK tarafından haince saldırıya uğrayarak şehit düşen Münir Doğan'ın Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden ailesini ziyaret etti.
Şehit Münir Doğan'ın Eşi Fatma Doğan, 24 yıl önce yaşanan bu olayı unutmadıklarını belirterek,"Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Eşim 24 yıl önce Adıyaman merkeze bağlı Uzunköy Mezrasında eli kanlı terör örgütü PKK tarafından haince saldırıda şehit düşmüştür. Acısı hala yüreğimizi dağlamaktadır. 24 yıl geçmesine rağmen siz değerli büyüklerimiz ve öğrenci kardeşlerimiz bizleri unutmayarak acımıza ortak oldunuz. Bugüne kadar devlet büyüklerimiz bize ailemize ve çocuklarımıza sahip çıktı. Allah herkesten razı olsun, yardımlarını esirgemeyen tüm büyüklerimize teşekkür ederim. Ayrıca siz Adıyaman Kredi Yurtlar Kurumu olarak dışarıdan gelen tüm öğrencilerimize sahip çıkıyorsunuz, onlar ailesinden uzak ve sizler onlara bir aile bir anne bir baba oluyorsunuz. Buda çok önemli hepinizden Allah razı olsun" dedi.
Şehit ailesine yapılan ziyareti değerlendiren Adıyaman Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Sami Köroğlu ise konuşmasında, "Şehidimize Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum. PKK eli kanlı bir terör örgütüdür. Şehitlerimiz bu cennet vatanımız için seve seve canlarını feda ettiler. Bizlere düşen görev ise geride kalan emanetlerine sahip çıkıp, onları yalnız bırakmamaktır. Amacımız, onlara yalnız olmadığını unutmadığımızı ve hiçbir zaman unutmayacağımızı hissettirmektir. Devletimiz ve milletimiz şehidine ve gazisine maddi ve manevi olarak sahip çıkıp, elinden gelen bütün imkanı seferber etmektedir. Cenabı Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Şu an ülkemizin içerisinde ve dışarıda operasyonlara katılan ve görevi başında olan, tüm güvenlik güçlerimize de üstün başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Bizler şu an burada çok rahat bir şekilde evimizde oturup, işimizin başındaysak, bunu şehitlerimize, gazilerimize, asker ve polislerimize borçluyuz" şeklinde konuştu.
Öğrencilerin şehit eşine hediyelerini sunmaları esnasında duygulu anlar yaşandı.
(CK-AOA-Y)

13.01.2017 15:06:44 TSI
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