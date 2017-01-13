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Odunpazarı Belediyesi'nden açıklama;

- "Ağaçlara asıl zarar verenler siyasi rantçılardır"



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Hamamyolu Park ve Meydan Düzenlemesi Projesi'nde, mevcut alanın uluslararası platformda kendini kanıtlamış bir proje ile gerçekleştirileceğinin kamuoyu ile paylaşıldığı belirtilerek " Bu anlamda halkımızın takdirini de kazandık. Ancak ne yazık ki, siyasi rant peşinde koşan algı yöneticileri çirkin bir kampanya başlatma derdinde" denildi.

Yapılan açıklamada, kamuoyu bilgilendirme toplantılarında, Hamamyolu çalışmaları kapsamında bazı ağaçlar sökülüp, güvenli bir biçimde taşınacağı ve aynı şekilde de uygun alanlara dikileceğinin belirtildiği anlatılarak, "Öyle de oldu. Kamu kurumlarımızın ve özellikle de Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla alandaki ağaçlardan bazıları modern tekniklerle, güvenli bir şekilde söküldü. İhtiyacı olan ağaçlara budama işlemi gerçekleştirilerek, sökülen ağaçlar Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün uygun bulduğu ve hazırladığı alana dikildi. Yani ağaçlarımıza herhangi bir zarar gelmesi ya da ağaçlarımızın kesilmesi söz konusu dahi olamaz. Bu proje kapsamında ağaç sayısı eksilmeyeceği gibi, yeni ağaçlar ve bitkiler de dikilecektir. Şöyle ifade edebiliriz ki; eklenecek yeni ağaç sayısı 50 adet, eklenecek yeni çalı sayısı 262 adet, eklenecek yeni yer örtücülerin sayısı 3 bin 66 adet, eklenecek yeni sarmaşık sayısı 3bin 877 adet ve eklenecek yeni çim alanı 585.4 metrekare. Tabii ki yeni eklenecek ağaç ve bitkiler sadece ön görülendir. Yani asgari düzeydedir. Proje sürecinde yukarıdaki rakamlardan daha fazla ağaç ve bitki dikileceğini ifade edebiliriz. Bu da gösteriyor ki, proje alanı daha verimli kullanılarak bugüne oranla çok daha fazla ağaç ve bitki örtüsü Hamamyolu'nu süsleyecek" diye belirtildi.

Odunpazarı Belediyesinin, çevreye duyarlı ve hassas duruşuyla örnek alınan bir belediye olduğu anlatılan açıklamanın devamında şöyle denildi;

"Bunun kanıtı ise Barış ve Kardeşlik Ormanlarıdır. Barış Ormanı'na bin 500 ağaç, Özgürlük Ormanı'na ise tam 2 bin 500 ağaç dikilmiştir. 2014 yılından bugüne kadar ağaçlandırma yapılan 259 bin 137 metrekare alana tam 11 bin 000 ağaç dikilmiştir. Tüm bunların yanı sıra Odunpazarı Belediyesi'nin çevre dernekleriyle de sürekli bir fikir alışverişi vardır. TEMA, Gürleyik, Eskişehir Çevre Derneği gibi sivil toplum kuruluşları bu projeye destek vermekte, ağaçlara gösterilen saygı nedeniyle de teşekkür etmektedir. Üçüncü köprü ve üçüncü hava alanı projelerinde 220 milyon metrekare alan ciddi zarar görmüş, 95 milyon metrekare orman alanı hükümet tarafından yok edilmiştir. Cennet vatanımızın birçok bölgesinde ormanların rant için kül edildiğini vatandaşlarımız görüyor, biliyor ve takip ediyor. Hamamyolu'nda bazı ağaçların güvenli bir biçimde sadece yer değiştirilmesine tepki gösterenlerin ciddi ağaç katliamlarında çevreci bir eyleme maalesef denk gelmedik. Ayrıca Eskişehir'deki vilayet fidanlığının başına ne geldiğini de herkes biliyor, lütfen bizi konuşturmayın! Bizleri otel dikmek için orman yaktıranlarla karıştırmayın! Yukarıda yazılanlardan da net bir biçimde anlaşılıyor ki, Hamamyolu konusunda bir takım kötü niyetli kişilerin oluşturmaya çalıştığı algı tam anlamıyla siyasidir. Hemşehrilerimizden bu çirkin algı operasyonlarına değer vermemelerini bekliyoruz. Algı operasyonlarını başlatan ve yapan paralı tetikçilere de ayrıca gereken dersi hemşehrilerimiz veriyor, vermeye de devam edeceklerine inanıyoruz."

(İHA-MET-Y)



13.01.2017 15:07:50 TSI

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