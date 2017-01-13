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Evlilik Okulu yeni yılın ilk mezunlarını verdi

13 Ocak 2017 Cuma, 15:07
Evlilik Okulu yeni yılın ilk mezunlarını verdi
Evlilik Okulu yeni yılın ilk mezunlarını verdi

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Ailemi Seviyorum projesi kapsamında hayata geçirdiği Evlilik Okulu 2017 yılının ilk mezunlarını verdi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ödüllü projesi "Ailemi Seviyorum" kapsamında hayata geçirilen Evlilik Okulu 30'uncu dönem mezunlarını verdi. Kent Konseyi binasında düzenlenen mezuniyet törenine Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Psikolog Gülay Korkut ve kursiyerler katıldı. 2017 yılının ilk mezunlarını verdiklerini kaydeden Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, "Evlilik kararı hayatta verilen kararlardan en önemlisidir. Evlilik Okuluna gelerek hayatta verilen kararı biraz daha önemli hale getiriyorsunuz. Tabi ki hepimiz annemizden babamızdan yetiştiğimiz çevreden ve toplumdan bir takım kültürler elde ediyoruz. Bunu birde bilimsel açıdan desteklersek hayata daha avantajlı başlayacağız" dedi.

"Sağlıklı nesiller sağlıklı ailelerde oluşur"
Evliliğin toplumsal hayattaki en önemli müessese olduğunu kaydeden Değirmenci, "Sağlıklı nesiller sağlıklı ailelerde oluşur. Sağlıklı ailelerde sağlıklı toplumu oluşturur. Toplumda nihayetinde Türkiye'yi oluşturacak. Bizim hedefimiz Türkiye Cumhuriyeti daha müreffeh olsun" diye konuştu.
Değirmenci, konuşmanın ardından Evlilik Okulu'nu tamamlayanlara sertifikalarını verdi.
(SÇ-SÇ-Y)

13.01.2017 15:11:49 TSI
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