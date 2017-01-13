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Başkan Kurt karla mücadele ekibine teşekkür etti



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ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, yaşanan yoğun kış şartlarında üstün bir performans sergileyen Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele ekibi ile bir araya geldi.

Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Şantiyesinde gerçekleştirilen törende Başkan Kurt, Fen İşleri, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerinden oluşan Karla Mücadele ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Karla mücadele ekibinin; yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen vatandaşın mağduriyet yaşamaması için üstün bir performans sergilediğini belirten Başkan Kurt, özverili çalışma sayesinde şikâyet almadıklarını ve vatandaşların mağdur olmadığını kaydetti.

Başkan Kurt konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Bizim işçilerimiz alnının terini hiçbir zaman kurumdan esirgemeyen, namusuyla çalışan işçilerdir. Bu yıl olağan üstü bir kış yaşıyoruz koşullar kötü hava şartları olumsuz fakat buna rağmen önemli bir şikâyet almadık. Birkaç kişinin samimiyet dışı yaptığı eleştiri, eleştiri değil. Sizler Allah bir deseniz bu kişiler yine bir kulp takacaklardır. Odunpazarı Halkı ve Odunpazarı Belediyesi olarak biz sizlerin çalışmalarından memnunuz. Odunpazarı işçisi emeği ile geçinen, emeğinin karşılığını alan ve o sorumlulukla hareket eden insanlardır. Odunpazarı Belediyesi olarak emeğin yanında ve emekçinin alabileceği her şeyi vermeye gayret eden bir mantık içerisindeyiz."

(İHA-MET-Y)



13.01.2017 15:12:08 TSI

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