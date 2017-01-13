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Van Büyükşehir Belediyesi engelli spor kulüplerine sahip çıkıyor

13 Ocak 2017 Cuma, 15:08
Van Büyükşehir Belediyesi engelli spor kulüplerine sahip çıkıyor
Van Büyükşehir Belediyesi engelli spor kulüplerine sahip çıkıyor

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van İşitme Engelliler Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyeleri, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar'ı ziyaret etti.
Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Türk, Başkan Yardımcısı Hatip Çalapkulu, yönetim kurulu üyeleri Çetin Mendaş, M. Emin Ateş, Metin Oktan ve Mahmut Kaya ile görüşen Genel Sekreter Mehmet Yaşar, belediye içerisinde engellilerin daha iyi bir diyalog kurabilmesi, bilhassa işitme engellilere iyi iletişim imkanı sunmak için bir işaret dili eğiticisi ve tercüman bulunduracaklarını ve kurulacak bu birimin engellerle özel ilgilenmesini sağlayacaklarını kaydetti. Dernek yöneticileri ile yakından ilgilenen Yaşar, daha önce de Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Derneği üyeleri ile görüştüğünü ve destek sözünü verdiğini hatırlattı. Yaşar, "Bizim amacımız kimsenin kendisini yalnız hissetmemesidir. Bugün de Van İşitme Engelliler Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyelerine aynı sözü vererek, büyükşehir engellilerin önünde ki engelleri bir bir kaldıracaktır" dedi.
Kendilerine yapacakların deplasman maçları için araç ve yakıt desteği sağlayacaklarını da belirten Yaşar, "Bu tür engelli spor kulüplerinin belediye bünyesine alınması yönünde de bir ön çalışma yapmayı hedefliyoruz. Onların toplumdan tecrit edilmemesi, dışlanmaması için bu dönem yeni projeler üzerinde çalışmaya başladık. Artık aramızda engellilere bir engel olmaması gereken zemini oluşturmalıyız. Yollarımızda, binalarımızda, kamu kuruluşlarımızda engellilere engel teşkil etmeyecek düzenlemelere yönelik çabalara hız vermeliyiz" ifadelerini kullandı.
Dernek Başkanı Aydın Türk ise, bugün yaptıkları ziyarette çok mutlu ayrıldıklarını ve verilen destek sözü için çok teşekkür ettiklerini söyleyerek, "Bize yalnız olmadığımızı hissettiren yöneticilerimizin olması sevindiricidir. Biz bu moral ve motivasyon ile başarılı olmak için çalışacağımıza söz verdik. Derneğimizin futbol takımı 2. Ligde, hentbol takımı ise 1. ligde mücadele etmektedir" şeklinde konuştu.
(MSA-Y)

13.01.2017 15:12:35 TSI
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