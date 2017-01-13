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NTO'dan GTO yönetimine "Hayırlı olsun" ziyareti

13 Ocak 2017 Cuma, 15:13
NTO'dan GTO yönetimine "Hayırlı olsun" ziyareti
NTO'dan GTO yönetimine "Hayırlı olsun" ziyareti

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Meclis Başkanı Mustafa Doktoroğlu ve meclis üyeleri, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) yönetim kuruluna "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, iki Oda'nın 5 yıl önce imzalanan protokolle kardeş oda olduklarını belirterek, bu kardeşliğin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi.
Nizip'in gelişimini takdirle izlediklerini ifade eden Hıdıroğlu, "Yıllardır Nizip Ticaret Odamızla iyi ilişkiler içerisindeyiz. İhtiyaç duyulan her alanda destek olma gayreti içerisinde olduk, olmaya da devam edeceğiz. Nizip'in gelişimi bizleri mutlu ediyor. Zeytin ve zeytinyağı, büro mobilyaları, sabun ve fıstıkçılık gibi alanlarda önemli mesafe kaydeden ilçemizin ilerleyen yıllarda daha iyi yerlerde olacağına inanıyoruz" diye konuştu.
NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt da GTO yönetimine yeni görevlerinde başarılar dileyerek, "Yeni görevinizde başarılar diliyorum" dedi.
GTO ve NTO'nun kardeşliğinin daim olacağını vurgulayan Özyurt,"Şehrin ekonomisini, sosyal hayatını, birlikteliğini daha ileriye götürmek için hep beraber çalışacağız. Bu birlikteliğimizi hem birleştirici hem de geliştirici bir şekilde devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.
Ziyarette, GTO Meclis Başkanı Settar Konukoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Törer, GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadık Koçak, GTO Muhasip Üyesi Mustafa Sami Akay, GTO Yönetim Kurulu üyeleri İbrahim Halil Zengin, Hüseyin Hüsnü Özgüler, Kamil Tosun, Murat Karakaş ve Mehmet Bülent Evyapan da hazır bulundu.
Ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.
(AOA-Y)

13.01.2017 15:15:11 TSI
NNNN

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