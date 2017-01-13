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ATSO, Meslek Lisesi öğrencilerini sektörle buluşturuyor

13 Ocak 2017 Cuma, 15:14
ATSO, Meslek Lisesi öğrencilerini sektörle buluşturuyor
ATSO, Meslek Lisesi öğrencilerini sektörle buluşturuyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "Benim İşim Benim Geleceğim" projesi kapsamında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu.
ATSO tarafından istihdama katkı sağlamak ve gençleri meslek sahibi yapma hedefiyle hayata geçirilen "Benim İşim Benim Geleceğim" projesine katılan 9. sınıf Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ATSO üyesi firmalara iş gezilerinde bulunarak alan ve dal seçimi konusunda bilgi alışverişinde bulunuyor. Projede yer alan Antalya ve Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9.sınıf öğrencileri ATSO Başkanı Davut Çetin'i Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan iş yerinde ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.
İşletmesini bizzat gezdiren ve kendisinin de meslek lisesi mezunu olduğunu belirten Başkan Davut Çetin, tecrübelerini paylaşırken, öğrencilere mesleklerini bilinçli seçmeleri ve yaptıkları işi sevmeleri tavsiyesinde bulundu.
Öğrencilere meslek sahibi olmanın önemi vurgulayan Başkan Davut Çetin, "hemen hemen tüm sektörlerde ara eleman ihtiyacı bulunuyor. Sizler meslek liselerinden birer mesleğe, eskilerin deyimiyle birer altın bileziğe sahip olarak mezun oluyorsunuz. Bu, düz lise mezunlarında olmayan bir artı değer. Bu artıyı en iyi şekilde kullanmak sizin elinizde. Eğer mesleğinizi bilinçli seçerseniz, işinizi de severek ve değer vererek yaparsanız mutlaka başarılı olursunuz. Benim sektörümde ciddi şekilde yetişmiş kalfa, çırak ve ustaya ihtiyaç var. Bugün işinde iyi bir usta bir mühendisten çok daha fazla kazanabiliyor. Yeter ki mesleğinize dört elle sarılın ve yaptığınız işte en iyiyi yapmaya odaklanın."
Proje hakkında da bilgi veren Başkan Davut Çetin, "ATSO olarak hayata geçirmiş olduğumuz proje ile Endüstri Meslek Lisesi 9. sınıf öğrencilerinin gençlerin meslek seçimlerini sağlıklı yapmaları ve iş hayatına geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla rehberlik ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. İş yerlerine ziyaretler düzenleyerek, tecrübe ve bilgi birikimlerinin yükselmesini hedefliyoruz. Proje kapsamında 250 öğrenci Şubat ayı sonuna kadar ATSO üyesi firmalara iş gezisinde bulunarak meslekleri hakkında bilgi alacaklar" diye konuştu.
Başkan Davut Çetin, ATSO'nun öncülüğünde Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Muratpaşa Rehberlik Araştırma Merkezi, İŞKUR Antalya İl Müdürlüğü İş ve Meslek Danışmanları ile Meslek Lisesi Rehberlik öğretmenlerinin desteğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında; Baraj, Kepez, OSB, Bahtılı, Antalya, Atatürk ve Aksu Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nde 9. sınıfta okuyan 250 öğrenciye, mesleki ilgi ve bilgisini ölçmeye yönelik Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi'nde yer alan testler ve mülakatların uygulandığını ve öğrencilerin gelecek yıl, Elektrik-Elektronik, Bilişimi, Motor Teknolojileri, İnşaat, Uçak Bakım, Makine, Gıda, Kimya, Biyomedikal Cihaz Teknolojilerine yönelik alan ve dal seçeceklerini sözlerine ekledi.
Milli Eğitim Şube Müdürü Recep Yıldız'ın da eşlik ettiği ziyaretin ardından öğrenciler başka bir otomotiv firmasını ziyaret ettiler.
(SÇ-SÇ-Y)

13.01.2017 15:18:45 TSI
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