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Gaziantep Stadyumunun resmi açılış daha sonra yapılacak



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir Gaziantep Stadyumunun resmi açılışının önümüzdeki günlerde devlet büyüklerimizin katılımıyla gerçekleştirileceğini söyledi.

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, "Spor Toto Süper Lig ve PTT Lig takvimlerinin etkilenmemesi için yeni stadyumumuzun hazırlanması için yoğun çalışmalar yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde devlet büyüklerimizin katılımıyla resmi açılışımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

Stadyum toplam maliyetinin 120 Milyon Lira olduğunu belirten Demir, "158 Bin 883 metrekarelik alanla Gaziantep tarihinin en büyük spor eserlerinden birini açmaya hazırlanıyoruz. Gaziantep ve Türkiye'ye prestij kazandıran bir başyapıta imza atan Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç'a, Gaziantep halkı adına şükranlarımızı sunuyoruz. Dünyada parmakla gösterilen bir başyapıt niteliği taşıyan bu eser ülkemizin ve kentimizin geldiği konumu ortaya koyan güzel bir eser olmuştur. Böyle bir eseri ülkemize ve kentimize kazandırmak onurdur" şeklinde konuştu.

Gaziantep Stadyumunda şehrin spor tarihini yansıtacak bir spor müzesi oluşturmayı hedeflediklerini belirten Demir, "Daha yaşanılabilir, sağlıklı, kaliteli, marka kent oluşturmak, böyle eserler icra etmek şehrimiz ve ülkemiz için onur olacaktır" diye konuştu.

(KU-AOA-Y)



13.01.2017 15:22:19 TSI

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