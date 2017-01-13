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Denizli'de "Para" oyunu sahnelendi

13 Ocak 2017 Cuma, 15:23
Denizli'de "Para" oyunu sahnelendi
Denizli'de "Para" oyunu sahnelendi

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği tiyatro etkinlikleri kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, Necip Fazıl Kısakürek'in yazdığı "Para" adlı tiyatro eserini sergiledi.
Denizli Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği tiyatro etkinlikleri kapsamında Denizli'ye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, Necip Fazıl Kısakürek'in 1942 yılında kaleme aldığı "Para" adlı tiyatro eserini sergiledi. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hasan Kasapoğlu Kültür Merkezinde sahnelenen oyuna, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür ve sanatseverler katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gecenin sonunda bir konuşma yapan Gökoğlan, eserin Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in gençlik yıllarında yaşadığı dönemi anlattığını belirterek, "Sanatçılarımıza ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

13.01.2017 15:27:43 TSI
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