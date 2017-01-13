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ASP Müdürlüğü 2017 hedeflerini açıkladı



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Müdürlüğü, 2017 yılında Aile Sosyal Destek Programının (ASDEP) saha çalışmasına başlayacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Abdulbari Aksoy, basın toplantısı düzenleyerek, 2016 yılı değerlendirmesi ve 2017 yılında yapılması planlanan çalışmalara değindi. Kentteki bir restoranda düzenlenen basın toplantısına Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Serdal Arslan ile kurum yetkilileri de katıldı. Abdulbari Aksoy, 2016 yılında 195 milyon 401 bin 296 TL sosyal yardım yapıldığını hatırlattı. 2017 yılında sosyal çalışmalara ağırlık vereceklerinin altını çizen Aksoy, "2017 yılında sosyal yardım sürerken sosyal hizmetleri sürdürmek, balık tutup vermeyi değil balık tutmayı öğretmek amacıyla çeşitli kurslar düzenleyip mesleki beceri sağlayacağız. Bulanık, Varto ve Hasköy Sosyal Hizmet Merkezini açmayı planlıyoruz. Yine 2017 yılında engelsiz yaşam merkezinin ihalesi ve yapımı, çocuk evleri sitesinin ihalesi ve yapımı, merkez sosyal yardımlaşma ve ilçe sosyal yardımlaşma hizmet binalarının daha kaliteli hale getirilmesi hedefleniyor" dedi.

2017 yılında asıl hedeflerinin, sosyal hizmete yönelmek olduğunu dile getiren Aksoy, bu kapsamda tespit amaçlı hizmet amacını güden yüzyılın projesi olarak gördükleri ASDEP'in saha çalışmasına başlayacaklarını söyledi. Aksoy, "ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir programdır. ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu program ile Bakanlığımız tarafından sunulan sosyal yardım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psikososyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, rehberlik ve yönlendirmenin yapılması suretiyle vatandaşlarımız ile kamu hizmetlerinin daha hızlı buluşturulması hedeflenmektedir. ASDEP ile aile ve kişilerin Bakanlığımız hizmetlerinden yararlanma süreçlerinin izlenmesi de hedeflenmektedir" diye konuştu.

(NA-MSA-Y)



13.01.2017 15:30:59 TSI

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