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Kadıköy Belediyesi: "Taşyapı'nın kaçak inşaat iskanı iptal edildi"



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İSTANBUL (İHA) - Kadıköy Belediyesi yaptığı açıklamada, ilçedeki parklara, kültür merkezlerine ve camilere haciz gönderen Taşyapı'nın iskanının mahkeme tarafından iptal edildiğini duyurdu.

Kadıköy'de Meteoroloji arsası olarak bilinen araziye yaptığı 45 katlı 4 gökdelende ruhsata aykırı toplam dokuz bin metrekare kaçak inşaat bulunan Taşyapı'nın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı iskan, mahkeme tarafından iptal edildi.

Kadıköy Belediyesi ekipleri tarafından tespit edilen kaçak inşaatla ilgili işlem yapılmış ve bu kusurların giderilmesi istenmişti. Taşyapı 9 bin metrekare kaçak inşaat ile ilgili herhangi bir işlem yapmadığı gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurarak iskan ruhsatı almıştı. Bakanlıktan alınan iskan ruhsatına itiraz eden Kadıköy Belediyesi konuyu yargıya taşıdı.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. Dava Dairesi'nde görülen davada, mahkeme Kadıköy Belediyesinin haklılığına hükmederek yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yürütmeyi durdurma kararının ardından İstanbul 3. Bölge İdare Mahkemesi'nde görülen davada Taşyapı'nın usulüne aykırı olarak yaptığı 9 bin metrekarelik inşaata verilen iskanın iptal edilmesine karar verildi.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Belediye tarafından taşınmaz üzerinde yapılan denetimlerde ruhsata aykırılıkların tespit edildiği ve yapı tatil tutanaklarının tanzim edildiği, bu doğrultuda para cezalarının ve yıkım kararlarının verildiği bu işlemlere karşı açılan davaların reddedildiği açık olup, yapı ruhsatının Çevre Bakanlığı birimlerince düzenlenebilmesi için talebin yönetmelik hükmü gereği mevzuata uygun koşulların gerçekleşmesi durumunda mümkün iken, davacı belediye tarafından tespit edilen eksikliklerin giderilmemesine karşı davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen davaya konu tadilat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesinde yasal isabet görülmemiştir."

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen ruhsatın prosedüre uygun olmadığının belirtildiği kararda "Dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir" kararı verildi.



"Hiç kimse yurttaşlarımızın hakkını gasp edemez"

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ilgili firmanın Kadıköy Belediyesi aleyhine açtığı ve bilirkişi raporuyla kazandığı tazminat davasının da bu mahkeme kararında etkili olacağını düşündüğünü belirterek şunları söyledi:

"Mahkeme 9 bin metrekare inşaatın kaçak olduğuna karar vererek iskanı iptal etti. Yani ortada Kadıköy Belediyesi tarafından yapılan bir yanlışlık yok. Kaçak inşaat var. Bu ayrıcalıklı firma açtığı tazminat davasının sonucu olarak Kadıköylülerin kullandığı parklara, camilere haciz gönderdi. Ve sonra bunu da ortada belgeler varken bunu inkar etti. Biz hukuka inanıyoruz. Mahkemenin bu kararıyla bizim tazminat davası kararına itirazımızın da kabul edilecektir. Bu süre içinde haciz işleminden dolayı kamu hizmetlerinde herhangi bir aksama olursa bununla ilgili de yasal işlem başlatacağız. Bu ülkede hiç kimsenin bize gözdağı vererek yurttaşlarımızın hakkını gasp etmesine izin vermeyeceğiz."



Kadıköylülerden haciz işlemine tepki

Kadıköy Belediyesine bilirkişi raporu ile verilen tazminat cezası ve ardından Taşyapı'nın aralarında kültür merkezleri, parklar, muhtarlık binaları ve camilerinde bulunduğu 25 taşınmaza haciz işlemi başlatması Kadıköylüler tarafından tepki ile karşılandı. Kadıköylüler tepkisini dile getirmek için 14 Ocak Cumartesi günü saat 14.00'de Göztepe Özgürlük Parkı'nda toplanarak bir basın açıklaması yapacak.

(HB-SÜ-Y)



13.01.2017 15:30:56 TSI

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