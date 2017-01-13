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Bayramiç Kaymakamı göreve başladı



(Fotoğraflı)



Sedef Topçu

ÇANAKKALE (İHA) - 30 Kasım 2016 tarihinde müşterek Kararname ile Bayramiç Kaymakamlığı'na atanan Ramazan Kendüzler görevine başladı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde doğan Ramazan Kendüzler, ilköğretim ve lise eğitimlerini memleketinde tamamladıktan sonra 1996 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri bölümünü kazanıp 1 yıl İngilizce dil eğitimi aldı. 2001 yılında Türkiye İstatistik Kurumunda Ulusal Hesaplar konusunda staj yaptıktan sonra 2005 yılına kadar özel sektörde çalıştı. Akabinde 2005 yılında Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde Veri Hazırlama Kontrol memuru olarak memuriyet hayatına başladı. 2006 yılında Mülki idare mesleğine 93. Dönem Kaymakam adayı olarak başladı. Denizli Kaymakam Adayı olduğu dönemde, Çavdarhisar Kaymakam Vekilliği, Mülkiye müfettişliği teftiş stajı ve çeşitli stajlar yapan Kendüzler, İngiltere Leicester'da 1 yıl yabancı dil eğitimi ve bunun yanında staj mahiyetinde İngiliz idari yapı incelemesi eğitiminin ardından 2009 - 2011 yıllarında Kırşehir Akpınar Kaymakamlığı, 2011 - 2013 yıllarında Adıyaman Tut Kaymakamlığı, 2013 - 2016 yıllarında Ağrı Tutak Kaymakamlığı görevlerinde bulunmuştu.

(GD)



13.01.2017 15:33:40 TSI

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