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Alaşehir Belediyesi yol açma çalışmalarına devam ediyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Alaşehir Belediyesi, kar yağışı sonrası buzlanma meydana gelen yollarda tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin yüksek kısımlarında kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda tuzlama ve kar kürüme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen işleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda Evrenli Mahallesi, Kızıldağ Mahallesi, Horzumembelli Mahallesi, Horzumkeserler Mahallesi ve Dağarlar Mahallesi'nde yol tuzlama ve kar kürüme çalışmalarını tamamlayıp ulaşımın daha güvenli olması sağladı.

(AY-Y)



13.01.2017 15:36:18 TSI

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