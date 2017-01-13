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AK Parti Afşin İlçe Başkanı Şeref Kırbıyık istifa etti

13 Ocak 2017 Cuma, 15:32
AK Parti Afşin İlçe Başkanı Şeref Kırbıyık istifa etti
AK Parti Afşin İlçe Başkanı Şeref Kırbıyık istifa etti

(Fotoğraflı)

Fethullah Arslantaş
KAHRAMANMARAŞ (İHA) - AK Parti Afşin İlçe Başkanlığı görevini sürdüren Şeref Kırbıyık istifa etti.
Kırbıyık, yaptığı açıklamada sağlık sorunları ve iş yoğunluğu nedeniyle görevinden istifa ettiğini söyledi. 2 buçuk yıldır yürüttüğü ilçe başkanlığı görevinde Afşin'de AK Parti'nin her seçimden oyunu katlayarak çıktığını belirten Kırbıyık, "AK Parti'deki aktif siyaset hayatımızın iş yoğunluğu, sağlık sorunları ve gelişen olaylar neticesinde sonuna geldik. AK Parti'de siyaset yapmaktan onur duydum" dedi.
(FTA-SÜ-Y)

13.01.2017 15:37:18 TSI
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