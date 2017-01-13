okat; "Yıkılacak evin şehit ailesinin olduğunu bilmiyorduk"

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Tokat; "Yıkılacak evin şehit ailesinin olduğunu bilmiyorduk"



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, basında çıkan şehit ailesi haberi üzerine basın toplantısı düzenledi. Tokat, şehit ailesinin evinin yıkılması hakkında çare arayacaklarını kaydetti.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas'ta şehit evinin yıkılmasıyla ilgili medyada çıkan haberin ardından açıklama yaptı. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları Zeynep Mat, Faik Karagöz, Belediyesi Meclis Üyesi Şakir Özdemir, Belediye avukatı ve Belediyede imar bölümünde çalışan personeller katıldı.

Başkan Tokat yaptığı açıklamada, "Çıkan haberlerle ilgili sizleri davet ettik. Dün Büyükşehir meclisimiz olduğu için günün büyük bir bölümünü Muğla'da geçirdik. O sırada bilgi geldi bana, tabii ki üzüldük. Olayın şehit ailesi ve belediyemiz açısından bu şekilde lanse edilmesi rencide edici bir durum. Öncelikle şunu ifade edeyim söz konusu şehit ailemizin evinde yangın çıkmış ve bu yangın olduğu zaman ben şehir dışındaydım.

Kaymakam beyin yerine bakan Bodrum Kaymakamı beni arayana kadar benim bir bilgim yoktu. Bu bilgi bizlere geldikten sonra Başkan yardımcımız Zeynep hanımı şehit ailesinin yanına gönderdik. Gerekli yardım ve çalışmalar yapıldı. Bodrum kaymakamı bana telefon ettiğinde bina ile ilgili de bir sorun varmış yardımcı olun dedi. Bizde daha sonra konuyu inceleyerek yardımcı olma adına çalışmaya başladık." dedi.

Tokat, açıklamasına şöyle devam etti "Evraklarla ilgili gerekli açıklamaları yapmadan önce şunu belirtmeliyim ki; Belediyemiz gaziler ve şehit aileleri konusunda çok hassastır. Şehit ailemizi zorda bırakmak, üzmek çabası söz konusu değildir. Ama toplumun da doğru bilgilenmesi adına bazı şeyleri de paylaşmamız gerekiyor. Şunu ifade edeyim olayın bana intikal ettiğinden beri nasıl yardımcı olunabilir, ne yapılabilir şeklinde sürekli bunun arayışı içerisindeyiz. Biraz önce Cumhuriyet Başsavcımızla da görüştüm, kardeşler arasındaki mirastan gelen bir şikayet konusu . Söz konusu şikayet dilekçesi 10 Ekim tarihinde bize gelmiş. 13 Aralık tarihinde de tutanak tutulmuş.Ama bu arada ilgili şahısların Şehit ailesi olduklarını da bilmiyorlar." diye konuştu.

Olayla ilgili üzüntü duyduklarını belirten CHP'li belediye başkanı, "Bu yapılan işlem Cumhuriyet Başsavcılığının göndermiş olduğu soruşturma yazısıyla ilgili olarak yapılmış. Cumhuriyet Başsavcılığının Kasım ayı içerisinde açmış olduğu soruşturma dosyasında taşınmazların imara aykırı bölümlerinin olup olmadığının incelenerek evraklarının 10 gün içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi istenilmiş. Yani savcılığın devreye girmesiyle süreç işlemeye başlıyor. Tutanak tutulduktan sonra 10 gün içerisinde encümen kararı almak zorundayız. Bu karar alındıktan sonra yine yasal olarak yapılması gereken hem ilgiliye hem de Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmek zorunda. Alınan üç adet encümen kararı, bu kararlar hem Cumhuriyet Başsavcılığına hem de ilgilisine bildiriliyor. Yani ailemizin eline giden karar yangından önceki sürecin devamı. Orada henüz ne şehit ailesi bilgisi ne de yangın bilgisi var. İşlemlerin prosedür doğrultusunda devam etmesi gerekiyor. Milas Belediyesinin bir şehit ailesine üzüntü yaşatmak için ya siz yıkın ya biz yıkarız durumu yok. Ortada bir yasa, mevzuat ve soruşturma var. Burada miras olan bir alana yapılmış birkaç kaçak yapı var. Ve savcılıkça yürütülen bir soruşturma var. Encümen kararına yapılan 20 Aralık tarihli itiraz dilekçelerini alarak daha önce oluşturulan Encümen kararlarına ilişkin itiraz komisyonuna havale ettik. Bu komisyon kararını verene kadar söz konusu encümen kararlarımızı da askıya aldık. Bu komisyon incelemelerine devam ediyor. Yani yürüyen bir soruşturmaya bağlı olarak yapılan işlemler var bir de yangın sonrasında bizlerin aileye yardımcı olabilmek için başlatmış olduğu bir süreç var. Bir şehit ailemizin yaşadıkları bir acının ardından onları daha da üzmek için yapılan bir çalışma yok.

Kaymakam beye de gerekli belge ve bilgiyi aktardık. Cumhuriyet Başsavcımızla da görüştük. Buradaki olay mirasçıların kendi aralarındaki şikayetlerinden kaynaklanan ama asıl önemlisi savcılıktaki soruşturmayla başka noktaya gelmiş bir konudur." şeklinde konuştu.

Tokat, şehit ailelerine ve gazilere değer verdiklerini belirterek "Elimizden geldiğince hem gazilerimize ve ailelerine, hem şehit ailelerine gerekli yardım ve kolaylıkları sağlamaya çalışıyoruz. Burada bir çıkış yolu var mı araştırıyor ve bulmayı umut ediyoruz. Alınan yıkım kararı şuanda durdurulmuş durumda, çare aranıyor. Milas Belediyesi olarak, bir şehit ailemizi üzecek zorda bırakacak her hangi bir yaptırımda bulunmak istemiyoruz. Umuyorum ki komisyonumuz bir çözüm üretecektir." dedi.

Yaşanan olayın ardından şehit babası Mehmet Aydın'a, belediye mensuplarından kimsenin iletişime geçmediği öğrenildi.

(MB-Y)



13.01.2017 15:35:25 TSI

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