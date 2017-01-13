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UEDAŞ, öğrencilere 'tasarruf' bilincini aşıladı

13 Ocak 2017 Cuma, 15:35
UEDAŞ, öğrencilere 'tasarruf' bilincini aşıladı
UEDAŞ, öğrencilere 'tasarruf' bilincini aşıladı

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 2 milyon 900 aboneye kaliteli, kesintisiz enerji hizmeti ulaştırmak için çalışmalarına devam eden Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ) hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile de farkındalık oluşturmaya devam ediyor.
Her yıl ocak ayının ikinci haftasında kutlanan "enerji tasarrufu haftası" dolayısıyla enerji israfının önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmak üzere harekete geçen UEDAŞ, Bursa'da Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı anaokullarını ziyaret etti. Okul hayatına yeni başlayan yeni başlayan minik öğrencileri ziyaret edip, tasarrufun önemini anlatan UEDAŞ Genel Müdürü Mesut Efe, öğrencilere tasarruf temalı birer adet boyama kitabı hediye etti. UEDAŞ tarafından anaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen program kapsamında ilk olarak Kırcılar Anaokulu ziyaret edildi. Programa UEDAŞ Genel Müdürü Mesut Efe, Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Öğrenciler, boyayarak tasarrufu öğrenecekler
Yapılan ziyarette minik öğrencilere tasarruf bilinci oluşturmak için UEDAŞ Genel Müdürü Mesut Efe tarafından boyama kitabı hediye edildi. Enerji verimliliği hakkında bilgiler veren UEDAŞ Genel Müdürü Mesut Efe, öğrencilerin evde ve okulda enerji konusunda daha duyarlı olmalarını istedi. Enerji tasarrufunun, enerjinin gereksiz yere kullanımının engellenmesi ve israfın önlemesi ile yapılabileceğini anlatan Efe, aynı zamanda tasarruf yönetimlerini de anlattı. Özellikle çocukların evde anne ve babaları enerji konusunda uyarması gerektiğini vurgulayan Mesut Efe, ışıkların gereksiz yere yanmaması ve TV'lerin kumanda yerine düğmesinde kapatılması gerektiğini söyledi. Efe, öğrencilere "Aydınlatmada ve ev aletlerinde enerjiyi tasarruflu kullanırsanız hem aile hem de ülke bütçesine katkıda bulunabilirsiniz" dedi.
Enerji kaynaklarının iyi kullanılması gerektiğini anlatan Efe, "Enerji verimliliğini sağlamış olursak tükettiğimiz enerjinin yarısını tüketmemiş oluruz. Ülkemizde enerji sıkıntılarının baş göstermesi, gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakabilmek için enerji kaynaklarımızı daha etkili kullanmalıyız" diye konuştu.
Program kapsamında Küçükbalıklı Öğretmen Neşe Horosan, BTSO Hasan Alkoçlar, Yunuseli, Emek, Hundi Hatun, Hamitler TOKİ Okulları ziyaret edilecek.
(AF)

13.01.2017 15:38:57 TSI
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