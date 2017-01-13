YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dursun Ali Erzincanlı, Salihlilileri mest etti

Dursun Ali Erzincanlı, Salihlilileri mest etti



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Semerkand Vakfı, Salihli Belediyesi'nin katkılarıyla sanatçı ve şair Dursun Ali Erzincanlı'yı Salihlililer ile buluşturdu. Erzincanlı, okuduğu şiir ve naatlar ile izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Salihli Belediye Spor Salonu'nda gerçekleştirilen "Muhabbet Geceleri" isimli program, manevi bir hava estirdi. Gecede Murat Gökşen ve Mehmet Zeyd Yıldız ile Hasan Nihat Sütçü, ilahi ve şiir dinletisi sunarken, gecenin finalinde ise sahneye sanatçı ve şair Dursun Ali Erzincanlı çıktı. Erzincanlı, bir birinden güzel şiirlerini Salihlililer için seslendirdi. Programın sonunda, 15 Temmuz'un kahramanlarından olan şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir için yazdığı "30 Kuş" adlı şiiri seslendiren Erzincanlı, zaman zaman salonda duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu.

(BA-ÖND-Y)



13.01.2017 15:39:37 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER