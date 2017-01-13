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GAÜN'de Antep Savunmasından 15 Temmuz Vatan Müdafaasına Paneli

13 Ocak 2017 Cuma, 15:36
GAÜN'de Antep Savunmasından 15 Temmuz Vatan Müdafaasına Paneli
GAÜN'de Antep Savunmasından 15 Temmuz Vatan Müdafaasına Paneli

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Nesl-i Asım Topluluğu tarafından düzenlenen "Antep Savunmasından 15 Temmuz Vatan Müdafaasına" konulu panel GAÜN Atatürk Kültür Sahnesinde gerçekleşti.
Moderatörlüğünü Ayıntab Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Orhan Uslu'nun yaptığı panele konuşmacı olarak Sanatçı Ahmet Yenilmez, Asım Mıhçıoğlu katıldı.
Panelin açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, cemiyetimiz ve toplumumuzun milli birlik ve beraberliğini muhafaza ettiği müddetçe bu milletin topyekun, tek yumruk olarak indiği müddetçe baş edilemez bir millet olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gür, "Çanakkale'de bunu gördük. 15 Temmuz'da yeniden bir ruh yaşandı. Çanakkale'de destan yazarken Kurtuluş Destanı'nı biz 15 Temmuz'da yeniden diriliş destanı yazdık ama biliyoruz ki tarih ibret almak için okunur. Okuyacağız ki, bir daha aynı netameli dönemlerden ve ihanet şebekelerinden aynı darbeleri yemeyelim" dedi.
Bu tür konferansların, panellerin sinema filmlerinin, tiyatroların ve afişlerin sürekli olması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Gür, "Yeter artık diyenlere karşı da yetmez. Milletin hafızasından asla silinmeyecek. Her gece, her gündüz yaşam kaynağımız olarak 15 Temmuz'u da hatırlayacağız ve gençlerimize unutmayın diyeceğiz" şeklinde konuştu.
Milli Birlik Cemiyeti Gaziantep Şube Başkanı Abdulkadir Katmerci, Milli Birlik Cemiyeti olarak 2017 yılını milli birlik yılı ilan ettiklerini belirterek şunları söyledi: "Vatana sevdalı tüm gönüldaşlarımızla birlikte kimseyi ötekileştirmeden aynı ideal çerçevesinde hareket etmek istiyoruz. İdealimiz vatandır, millettir, ümmettir. Hep birlikte vatanımızı İslam'ın son kalesi olan Türkiye'mizi muhafaza, müdafaa edelim. Bu ümmetin inandığı gibi yaşayan, inancından taviz vermeyen, inandığı yolda diri ve dik duran gençlere, bireylere ihtiyacı var."
Konuşmasında öğrencilere önemli öğütlerde bulunan Ahmet Yenilmez, gençliğin bakıp, görmesi gerektiğini vurguladı. Yenilmez, "Dar bakmasınlar. Dar açılı değil, geniş açılı filmler seyretsinler. Resme geniş baksınlar. Bir teferruata baktığın zaman tümü göremezsin. Ama, bütünden teferruata gittiğin zaman o teferruatın ne olduğunu anlarsın. Bütün bakmayı, görmeyi, kimsenin görmediğini görmeyi yeğlemeliler. Gaziantep Üniversitesi'nden yüzbinlerce insan geçti. O yüzbinlerden biri mi olacaksın yoksa Gaziantep'te nice yüzbinler gelip geçse de hatırlanan biri mi olacaksın"ifadeleri kullandı.
Asım Mıhçıoğlu ise konuşmasında Antep Harbinde yaşanan olaylardan katılımcılara örnekler sunarak konuşmasını şu sözlere vurgu yaptı: "Bu memleket feraset sahibidir. Birliğimiz, dirliğimiz, aramızdaki diyaloğumuz olduğu müddetçe hiç kimse bölemez, parçalayamaz, zarar veremez. Ufak, tefek hasarlar alabiliriz. Bu hasarlar olur, normaldir. Son günlerde de ekonomik hasarlar vermeye çalışıyorlar. Bize uyanık ve birlik olmamız, feraset sahibi olmamız düşer."
15 Temmuz'da yaşadığımız hain darbe girişiminin tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep'te hak ettiği tepkiyi bulduğunu kaydeden Orhan Uslu, "Millet olarak sokaklara döküldük, meydanlara toplandık. Yürek yüreğe, el ele, omuz omuza verdik. Türk milleti olarak aslında bu gibi şeylere yabancı bir millet değiliz. Geçmişten beri birçok ihanet gördük. En önemlisi şuydu; Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, birlik olursak o beraberliği sağlarsak bizim önümüzde dağ olsa dayanmaz. Bunu millet olarak gösterdik. İnşallah dünya döndükçe de bu birliğimiz, beraberliğimiz devam edecek. Ülkemiz üzerinde oynanan bu kirli oyunlar hiçbir zaman için kabul görmeyecek ve gerekli cevabı alacaktır" şeklinde konuştu.
GAÜN Genel Sekreteri Doç. Dr. Ayhan Doğan'ın da katıldığı programın sonunda Rektör Prof. Dr. Ali Gür ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından panelistlere çiçek takdim edildi.
(AOA-Y)

13.01.2017 15:40:14 TSI
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