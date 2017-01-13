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Yağmur ve kar suyu tehlikesine karşı önlem

13 Ocak 2017 Cuma, 15:36
Yağmur ve kar suyu tehlikesine karşı önlem
Yağmur ve kar suyu tehlikesine karşı önlem

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesindeki Atatürk ve Barbaros Mahallelerinden geçen derede yağmur ve eriyen kar sularının sebep olduğu taşkınları önlemek için temizlik çalışması gerçekleştiriyor.
MASKİ Genel Müdürlüğü, aşırı yağmur ve kar yağışlarının ardından derelerde biriken atıkların su baskınlarına neden olmasını engellemek amacıyla dere temizlik çalışmalarına devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Şehzadeler ilçesine bağlı Atatürk ve Barbaros Mahallelerinden geçen derede 2 bin metrelik temizlik çalışmasının ardından yağmur ve kar sularının sebep olduğu taşkınları önlemek için bin metrelik daha temizlik işlemi gerçekleştiriyor. MASKİ ekipleri tarafından yapılan temizlik çalışması sonucunda dereden şu ana kadar 13 kamyon malzeme çıkarıldı. Çıkarılan malzeme Büyükşehir Belediyesine ait hafriyat alanına taşınarak, dere daha temiz ve sağlıklı yapıya kavuşturuluyor.
MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Atatürk ve Barbaros Mahallesi'ndeki derede gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı mahalleli olarak memnun olduklarını belirten Mahalle Muhtarı Aydoğan Yolcu, "Büyükşehir Belediyesi yağmurdan sonra gelen pislikleri deremizden temizlemek için çalışma başlattı. Mahallemizdeki soruna duyarsız kalmayarak hizmeti mahallemize getirdiler. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a, Daire Başkanlarına, müdürlerine ve emeği geçen tüm çalışanlarına şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ederim" dedi.
(AY-Y)

13.01.2017 15:40:56 TSI
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