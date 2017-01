YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bursa için güç birliği

BURSA (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, görevine yeni seçilen TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Şube Başkanı Mehmet Albayrak ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Yapılan yatırımları anlatan Başkan Recep Altepe, Bursa'da son 12 yılda ne kadar tarihi eser varsa ayağa kaldırıldığını ve refahın her alanda kademe kademe yükseltildiğini ifade etti. Bütün kesimlerin şehir için her türlü katkısına ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Başkan Altepe, "Bursa'da yapılacak bütün çalışmalar bizi ilgilendiriyor. Farklı ve öncü olmak önceliğimizdir. Yeter ki söylediklerimiz ve yaptıklarımız şehre katkı sağlasın. Fikirler üretilsin ve hayata geçirilsin. Bu şehre katkı sağlayacak insanlara ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) İMO Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak ise, Büyükşehir Belediyesi'nce gerçekleştirilen her yatırımı dikkatle izlediklerini, özellikle tarihi ve kültürel miras alanında yapılan çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirtti. Oda olarak iş alanlarının Büyükşehir Belediyesi'yle benzer olduğuna vurgu yapan Albayrak, ihtiyaç duyulan her zaman Bursa için hizmete hazır olduklarını söyledi.

