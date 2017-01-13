Sarıgöllü çocuklar şirinlerle coştu
(Fotoğraflı)
Vehbi Sarıhan
MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik "Şirinler" adlı tiyatro oyununu Sarıgöllü minik izleyicileri ile buluşturdu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, çocuk izleyicilerine yönelik hazırladığı "Şirinler" adlı oyununu Somalı minik izleyicileri ile buluşturdu. Sarıgöl Belediyesi Konferans Salonu'nda sahnelenen, Batuhan Nil ve Selimcan Doğancı'nın yazdığı, Mertcan Üreten'in uyarladığı ve Batuhan Nil'in yönettiği oyuna, minikler yoğun ilgi gösterdi. Oyunda doğa sevgisi, arkadaşlık ve paylaşmanın önemi vurgulandı. Oyunu çok beğendiklerini belirten veliler, Büyükşehir Belediyesi'nin minik yavrularına yönelik sahnelediği oyunları yakından takip ettiklerini ve yararlı bulduklarını ifade ettiler.Çocuklar izledileri çirinler adlı tiyatroyu çok beğendiklerini ifade ettiler.
(VS-AY-Y)
13.01.2017 15:42:55 TSI
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