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Yalova VİP, Vulic'i kadrosuna kattı



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Erdinç Bulun

YALOVA (İHA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde yer alan Yalova VİP, Sırp Milli oyuncu Bojana Vulic'i kadrosuna kattı.

Daha önce Edremit Belediyesi Gürespor, Burhaniye Belediyesi, Çankaya Üniversitesi, Canik Belediyesi ve Orduspor formaları giyen 32 yaşındaki oyuncu, 2016-2017 sezonunun kalan bölümünde Yalova takımı için ter dökecek. VİP, sezon başında transfer ettiği ancak verimi alınamadığı Amerikalı oyuncu Akila Mcdonald ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesih etti. Yalova VİP Başkanı Murat Yapıcı, "Sırbistan milli takımı sporcularından 1.94 boyunda, 1984 doğumlu Bojana Vulic'i kadrosuna dahil ettik. Ülkemizde daha önce Edremit, Burhaniye, Çankaya Üniversitesi, Canik Belediyesi ve Orduspor takımlarında da forma giymişti. İsrail, Rusya, Ermenistan, Romanya, Fransa, Bosna Hersek ve Macaristan liglerinde de forma giyen tecrübeli sporcumuza, tekrar hoş geldin diyoruz" dedi.

(EB-AF)



13.01.2017 15:43:48 TSI

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