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Konya'da kar fotoğraf yarışması sonuçlandı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarının sosyal medya üzerinden düzenlediği "Konya'da Kar" konulu fotoğraf yarışmasında dereceye girenler belli oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) tarafından sosyal medya üzerinden yapılan "Konya'da Kar" konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı. Konya'ya uzun yıllar sonra bu kadar bol ve bereketli yağan kar yağışı Konya'nın doğal güzelliğine güzellik katarken, KOMEK'in bu güzellikleri kalıcı hale getirmek için düzenlediği "Konya'da Kar" fotoğraf yarışmasına ilgi yoğun oldu. KOMEK'in facebook sayfası üzerinden takipçilerin paylaştığı 412 fotoğraf arasında, Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan jüri değerlendirmesinde dereceye giren 3 eser ile gösterime layık görülen fotoğraflar belirlendi. Yarışma, 45 fotoğraftan oluşan albümle kalıcı hale getirilecek. Yarışmanın halk oylamasında Fatih Tavlan birinci olurken, jürinin yaptığı değerlendirmede Tahir Cevcek ve Burcu Başaran da ödüle layık görüldü.

Gösterime layık görülen eserler hakkında detaylı bilgiye www.komek.org.tr adresinden ulaşılabilir.

(BG-FM-Y)



13.01.2017 15:44:31 TSI

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