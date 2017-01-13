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YOSK devre arasında kadrosuna takviye yapacak



(Fotoğraflı)



Erdinç Bulun

YALOVA (İHA) - Garanti Bankası Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK), ligin devre arasında kadrosuna takviye yapmayı düşünüyor.

Kadrolarına oyuncu katmayı hedeflediklerini belirten YOSK Başkanı Alpaslan Erkoç, "Ligde kalan iki maçımızda da bize yakışan en iyi sonuçları alıp devre arasına moralli girmek istiyoruz. 12 takımın mücadele verdiği süper ligde bütün takımlar birbirinden güçlü. Ligin ikinci yarısı için devre arasında 1 ya da 2 oyuncu transferi yapmayı düşünüyoruz. Bu da tabii ki bütçeyle alakalı. Şuanda görüştüğümüz oyuncular var. Bunlarla görüşmelerimizi tamamladıktan sonra yapabilirsek 1 ya da 2 oyuncuyu kadromuza dahil edeceğiz" dedi.

(EB-AF)



13.01.2017 15:45:11 TSI

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