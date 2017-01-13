13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / YALOVA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

YOSK devre arasında kadrosuna takviye yapacak

13 Ocak 2017 Cuma, 15:40
YOSK devre arasında kadrosuna takviye yapacak
YOSK devre arasında kadrosuna takviye yapacak

(Fotoğraflı)

Erdinç Bulun
YALOVA (İHA) - Garanti Bankası Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK), ligin devre arasında kadrosuna takviye yapmayı düşünüyor.
Kadrolarına oyuncu katmayı hedeflediklerini belirten YOSK Başkanı Alpaslan Erkoç, "Ligde kalan iki maçımızda da bize yakışan en iyi sonuçları alıp devre arasına moralli girmek istiyoruz. 12 takımın mücadele verdiği süper ligde bütün takımlar birbirinden güçlü. Ligin ikinci yarısı için devre arasında 1 ya da 2 oyuncu transferi yapmayı düşünüyoruz. Bu da tabii ki bütçeyle alakalı. Şuanda görüştüğümüz oyuncular var. Bunlarla görüşmelerimizi tamamladıktan sonra yapabilirsek 1 ya da 2 oyuncuyu kadromuza dahil edeceğiz" dedi.
(EB-AF)

13.01.2017 15:45:11 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Yalova VİP, Vulic'i kadrosuna kattı
YEREL

YALOVA VİP, VULİC'İ KADROSUNA KATTI
Esnaflar sicil affını bekliyor
YEREL

ESNAFLAR SİCİL AFFINI BEKLİYOR