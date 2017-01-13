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Mezitli'de 3 Ocak Tenis Turnuvası'nın kazananları kupalarını aldı

13 Ocak 2017 Cuma, 15:42
Mezitli'de 3 Ocak Tenis Turnuvası'nın kazananları kupalarını aldı
Mezitli'de 3 Ocak Tenis Turnuvası'nın kazananları kupalarını aldı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından 3 Ocak Mersin'in kurtuluşu kapsamında Tenis Kulübü ile birlikte düzenlenen 3 Ocak Tenis Turnuvasını kazananlar için kupa töreni düzenlendi.
Mezitli Belediyesi Aratos Tesislerinde yapılan, yüzü aşkın sporcunun katıldığı ve büyük çekişmeye sahne olan ancak Mersin'de yaşanan sel felaketi nedeniyle gecikmeli olarak tamamlanabilen turnuvada kazanan sporcular, Mezitli Belediyesi düzenlenen törende kupalarını aldılar. Turnuvada çift erkekler A grubunda Serdar Gültekin Şaar-Kemal Özer birinci, İlker Erol-Süleyman Kankul ikinci, çift erkekler master grubunda Ümit Atik-Çetin Şener birinci Nesimi Sagay-Metin Kamiloğlu ikinci, çift erkek süper master grubunda Mehmet Ali Elibol- Zeki Doğan çifti birinci Fikret Arpaç-Halit Peçinkaya ikilisi de ikinci oldular.
Çift bayanlar kategorisinde ise Seval Hatun Konak-Beyza Aydoğan ikilisi birinci Nejla Bayıroğlu-Feray Akyılmaz çifti de ikinci olmayı başardı. Karışık çiftler A kategorisinde Yasemin Fidan-Çetin Şener çifti birinci, Çiğdem Dalaklıoğlu-Sinan Aral çifti ikinci oldu. Büyük bir çekişmeye sahne olan karışık çiftler master grubunda Furkan Aydoğan-Beyza Aydoğan kardeşler, Cengiz Tan-Özgür Kılıç çiftini yenerek şampiyon olmayı başardılar.
Turnuvada dereceye giren sporculara kupalarını, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Mezitli İlçe Başkanı Gökhan Gök ve Mezitli Belediyesi meclis üyeleri verdi. Törende ayrıca Başkan Tarhan, turnuva hakemleri Pınar Koç ve Ferdat Kutlu'ya katkılarından dolayı teşekkür sertifikası verdi.
Ödül törenin ardından konuşan Başkan Tarhan, Mezitli'de tenis sporu açısından büyük bir eksikliği kapatan Aratos Tesisleri'nde kısa süre içerisinde ikinci turnuvayı düzenlediklerini ifade ederek, "Yeni bir mekan olmasına karşın büyük ilgi gören turnuvalar düzenliyoruz. 3 Ocak nedeniyle düzenlediğimiz turnuvamızı Mersin Tenis Kulübü ile birlikte gerçekleştirdik. Önümüzde ki süreçte daha sık ve daha büyük turnuvalar gerçekleştireceğiz" dedi.
Mezitli'de daha çok insanın tenis oynayabilmesi için büyük çaba sarf ettiklerini kaydeden Tarhan, "2017 yılı itibariyle burada yeni bir düzenleme ve faaliyet programı ile binlerle ifade edilen kursiyere ulaşmak istiyoruz. Sanat alanında spor alanında her alanda Mezitli'de eksik bir şey kalmasın istiyoruz. Tenis zaten Mezitli'de ilgi gören bir spor. Biz bu ilginin daha çok artması için milli eğitimle ortak bir çalışma yaparak buradaki öğrenci sayısının artırılmasını hedefliyoruz" diye konuştu.
(KRY-Y)

13.01.2017 15:46:28 TSI
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