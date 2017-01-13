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GGC ünlü gazetecileri Gaziantep'te buluşturuyor

13 Ocak 2017 Cuma, 15:43
GGC ünlü gazetecileri Gaziantep'te buluşturuyor
GGC ünlü gazetecileri Gaziantep'te buluşturuyor

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Gazeteciler Cemiyetinin geleneksel basın ödülleri yarışması ödül gecesine Türk basınının önemli isimlerinden Yavuz Donat, Yalçın Bayer, Oğuz Haksever, Balçiçek İlter ve Osman Altınışık katılacak. TRT Genel Müdürü Şenol Göka'da gecenin bir başka önemli konuğu olacak.
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, geleneksel hale getirmeyi başardıkları Basın Ödülleri Gecesini bu yıl bir adım daha öteye taşıyarak, ünlü gazetecileri Gaziantep'e davet ettiklerini açıkladı. İbrahim Ay "Gaziantepimizin birlik-beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemin içerisindeyiz. Bizler de Cemiyet olarak bu konuda üzerimize düşen görevi yapmak istedik. Şimdi Gaziantep'e gitme zamanı diyerek, Türk basının önemli kalemlerini Gaziantep'e davet ettik. Onları hem meslektaşlarımızla buluşturmak, hem de Gaziantep'in birlik-beraberlik ruhunu yakından görmelerini sağlamak istedik. Bizi kırmadılar. Birbirinden değerli gazeteci üstadlarımızı bu gecede ağırlamaktan ve onlarla Gaziantep'imizi konuşuyor olmaktan son derece mutlu olacağız." dedi.
İbrahim Ay, geceye katılacak isimler hakkında da bilgi vererek "TRT Genel Müdürü Sayın Şenol Göka bu önemli gecede bizleri yalnız bırakmayacak. Oğuz Haksever, Yavuz Donat, Yalçın Bayer, Balçiçek İlter, Osman Altınışık gibi mesleğinde başarılı ve duayen isimler aramızda olacak. Gazeteci arkadaşlarımız, bu önemli isimlerle sohbet ederek, engin bilgi ve tecrübelerinden yararlanma fırsatı da bulacak. Meslektaşlarımızın aileleriyle birlikte katılacakları gecede, Gaziantep protokolünün önemli isimleri de misafirimiz olacak. Gecemizin sunuculuğunu ise ünlü isim Vatan Şaşmaz yapacak. Şimdiden katılacak tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Teymur Continental Otel'deki gecede, Basın Ödülleri Yarışmasında dereceye giren isimler de ödül alacak. Yarışma Köşe Yazısı, Haber, Fotoğraf, Sayfa Tasarımı, TV Haberciliği ve Radyo programı olmak üzere 6 ayrı dalda düzenlendi. Yarışmada plaketin yanı sıra kategorilerinin birincilerine Fotoğraf Makinası, ikincilere Notebok ve üçüncülere de cep telefonu takdim edilecek.
(AOA-Y)

13.01.2017 15:47:06 TSI
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