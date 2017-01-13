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Ayakkabıcılar Odası'ndan Kent Müzesi'ne destek

13 Ocak 2017 Cuma, 15:43
Ayakkabıcılar Odası'ndan Kent Müzesi'ne destek
Ayakkabıcılar Odası'ndan Kent Müzesi'ne destek

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Turgutlu Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yılmaz Kocaerk ve oda üyeleri, 40'a yakın tarihi materyal bağışıyla Turgutlu Belediyesi Kent Müzesi destekçileri arasındaki yerini aldı.
Turgutlu Belediyesi Kent Müzesi'ne bir destek de Turgutlu Ayakkabıcılar Odası'ndan geldi. Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yılmaz Kocaerk, oda üyeleri Reşat Akgün ve Ahmet Gürbüz eşliğinde Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ile Kent Müzesi'nde bir araya geldi. Müzedeki bağış törenine Belediye Başkan Yardımcısı Çetin Akın, Belediye Meclis Üyesi Mahmut Çetin ile proje koordinatörü Mehmet Gökyayla, Mustafa Biçer ve Rabia Uslu da yer aldı. Bağışlanan materyaller hakkında bilgi veren oda başkanı Kocaerk, "Sayın Başkanımız'ın böylesi bir projeyi hayata geçiriyor olmasının memnuniyetiyle bizler de oda olarak Kent Müzesi'ne katkıda bulunmak istedik. Mesleğimiz gereği emekliye ayrılmış ayakkabıcılarla görüştük, onların yıllar önce ayakkabı yapımı ve tamirinde kullandıkları metal malzemeleri topladık. Şüphemiz yok ki bu anılarla dolu değerli eşyalar Kent Müzesi'ndeki yerlerini alacaklar. Bu anlamda Turgutlu Belediyesi'ne bağışta bulunmamıza vesile olan, destek olan büyüklerimize ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Müzenin açılışını sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.
Belediye Başkanı Turgay Şirin de hem bireysel hem de kurumsal desteklerle Kent Müzesi'nin teşhir ve tanzim yelpazesinin genişlediğini söyleyerek, "Ayakkabıcılar Odamız'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Her zaman dediğimiz gibi biz bu müzeyi ilçemiz için geleceğimiz için kuruyoruz. İlçemizin özellikle turizm noktasında atağa geçmesini istiyor, kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Bu anlamda bugüne dek aldığımız bağışlardan oldukça memnun olduk. Duyarlılıklarından ve gerçekten emek verdiklerinden dolayı Ayakkabıcılar Odası Başkanımız Sayın Yılmaz Kocaerk ve esnaflarımızı kutluyorum. El yapımı ayakkabı yapımı ve tamirinde kullanılan bu malzemeler Kent Müzemiz'in eşsiz materyelleri arasında yer alacak. Müzemizin açılışında da hep birlikte olmayı diliyorum" dedi.
(AY-Y)

13.01.2017 15:47:30 TSI
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