Öğrencilerden Halep'e yardım
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Güler Kavak
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde ilkokul öğrencileri Halep'e gönderilmek üzere topladıkları 16 kilo giysi ve gıdayı Kızılay Gönen Şube Başkanı Ömer Çivi'ye teslim etti.
Gönen Kaymakamlığı, Gönen Belediyesi ve Kızılay Şubesi'nin öncülüğünde başlatılan Halep'e yardım kampanyasına öğrencilerde destek verdi. Sarıköy Atatürk İlkokulu öğrencileri, Halep için 16 koli gıda, giysi ve gıda malzemesini Kızılay Şube Başkanı Ömer Çivi'ye teslim etti.
Öğrencileri duyarlılıklarından ötürü kutlayan Kızılay Şube Başkanı Ömer Çivi, "Gönen halkı, Halep için seferber oldu. Küçük kardeşlerimizin kendi aralarında topladığı yardım, halkımızın duyarlılığının kanıtı. Toplanan yardımlar 20 Ocak'ta, Halep'teki mağdur ve muhtaç insanlara ulaştırılacak" dedi.
(TS-AF)
13.01.2017 15:48:27 TSI
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