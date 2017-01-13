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Hevsel Bahçelerinde hafriyat ve çöp temizliği



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2015 yılında UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne kabul edilen Hevsel Bahçeleri'ne gelişi güzel atılan çöp ve hafriyatları topladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Hevsel Bahçeleri, Dicle Nehir yatağı ve Keçi Burcu altında yaklaşık 3 kilometrelik alanda temizlik çalışması yürüttü. Temizlik ekipleri, 1 kepçe, 3 kamyon, 1 hafriyat kamyonu ile dün başlattığı temizlik çalışmasında Hevsel Bahçeleri hafriyat ve çöplerden arındırıldı. Hevsel Bahçeleri'nde toplam 6 kamyon çöp ve hafriyat toplanırken, hafriyatlar Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yenişehir ilçesi Dokuzçeltik Mahallesindeki hafriyat alanına, çöpler ise çöp depolama sahasına götürülerek bertaraf edildi.



"Kentimizi hafriyatlardan arındırıyoruz"

Temizlik çalışmasına ilişkin açıklama yapan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ramazan Savaş, kentin gözbebeği olan ve UNESCO listesinde yer alan Hevsel Bahçelerine daha önce atılan hafriyat ve çöpler ile ilgili bir çalışma başlattıklarını belirterek, alanı çöp ve hafriyatlardan arındırdıklarını söyledi. Savaş, kent genelinde temizledikleri alanlara gelişi güzel hafriyat dökümüne göz yummayacaklarını ifade etti. Gelişi güzel dökülen hafriyatlara karşı büyük bir mücadele başlatacaklarını vurgulayan Savaş, "Hafriyat alanlarımız var. Vatandaşlarımız çıkarılan hafriyatları bu alana bıraksınlar. Hafriyat konusunda bizi aradıklarında, bizler onlara yardımcı olacağız. Bu konuda kararlıyız, kentimizi hafriyatlardan arındırmayı planlıyoruz" diye konuştu.

(İHA-MP-Y)



13.01.2017 15:48:33 TSI

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